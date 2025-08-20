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NARUŠAVANJE REDA

Šta se događalo u Hadžićima: Arapi sve zakuhali, policija kažnjavala sve redom

Građani pitaju ko štiti strane državljane nakon što je policija incident okarakterisala kao narušavanje javnog reda i mira

Sinoć u Hadžićima. Crna hronika

E. T.

20.8.2025

U Hadžićima se sinoć odvijala prava drama nakon što je nešto poslije 22 sata izbila tučnjava između stranih državljana, za koje “Avaz” saznaje da je riječ o turistima iz Saudijske Arabije. Sukob je, prema svjedočenju mještana, izbio iznenada u ulici Hadželi.

– Sve se dogodilo u trenu, nismo baš ni razumjeli o čemu se radi. Odjednom su počeli da viču i naguravaju se – ispričao je jedan od mještana.

Prema riječima sagovornika iz MUP-a KS, radilo se o međusobnoj svađi i fizičkom obračunu koji je brzo stavljen pod kontrolu, a učesnicima sukoba uručeni su prekršajni nalozi zbog narušavanja javnog reda i mira.

S obzirom na to da su strani državljani, kaznu od 500,00 KM, kako nam je rečeno, platili su na licu mjesta.

Ipak, postavlja se pitanje, zašto se ovakvi incidenti svode samo na prekršajne naloge i ko zapravo štiti strane državljane, iako smo svjedoci svakodnevnih incidenata?

Za sada, javnost ostaje uskraćena za detaljnije informacije o razlozima sukoba i mogućim posljedicama.

# SARAJEVO
# BIH
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