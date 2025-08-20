Šta se događalo u Hadžićima: Arapi sve zakuhali, policija kažnjavala sve redom

U Hadžićima se sinoć odvijala prava drama nakon što je nešto poslije 22 sata izbila tučnjava između stranih državljana, za koje “Avaz” saznaje da je riječ o turistima iz Saudijske Arabije. Sukob je, prema svjedočenju mještana, izbio iznenada u ulici Hadželi.

– Sve se dogodilo u trenu, nismo baš ni razumjeli o čemu se radi. Odjednom su počeli da viču i naguravaju se – ispričao je jedan od mještana.

Prema riječima sagovornika iz MUP-a KS, radilo se o međusobnoj svađi i fizičkom obračunu koji je brzo stavljen pod kontrolu, a učesnicima sukoba uručeni su prekršajni nalozi zbog narušavanja javnog reda i mira.

S obzirom na to da su strani državljani, kaznu od 500,00 KM, kako nam je rečeno, platili su na licu mjesta.