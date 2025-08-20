Centralna banka raspodijelila sredstva: CIK će dobiti 112,5 miliona KM za izbornu tehnologiju

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je danas izvršila prenos sredstava po osnovu raspodjele čistog profita CBBiH za 2024. godinu u iznosu od 244.306.831,96 KM na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine odnosno Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da su otklonjene sve okolnosti koje su mogle imati uticaj na poslovanje CBBiH, kao i na monetarnu i finansijsku stabilnost, te da su izvršni postupci pokrenuti na dijelu imovine CBBiH u potpunosti obustavljeni, CBBiH je postupila u skladu sa svojim zakonskim mandatom i izvršila predmetnu uplatu.

- CBBiH nastavlja da dosljedno ispunjava svoj mandat očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini - saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Nakon što je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku da se sredstva iz dobiti Centralne banke usmjere na finansiranje izbornih tehnologija, pokrenuta je procedura za realizaciju te obaveze. Problem je nastao zbog duga slovenskoj kompaniji „Viaduct“, koji je napravila Republika Srpska, a koji je Šmitovom odlukom izmiren iz dijela prihoda od akciza namijenjenih RS-u.

Taj dug je u jednom trenutku ugrozio i imovinu Centralne banke, ali nakon što je pitanje „Viaducta“ riješeno, ta imovina više nije bila pod znakom pitanja. Zbog toga je Upravno vijeće odlučilo deblokirati sredstva iz dobiti.

Na taj način će danas na račun Ministarstva finansija BiH biti uplaćeno 112,5 miliona KM, a to će ministarstvo kompletan iznos proslijediti Centralnoj izbornoj komisiji. CIK će potom moći raspisati međunarodni tender za nabavku opreme koja će se koristiti na narednim općim izborima.