Proučena Šehidska dova u Solunu: Pamćenje koje se prenosi na nove generacije

Na musalli džamije u Solunu kod Olova danas je proučena Šehidska dova, koja se tradicionalno održava na dan kada je u mezarju u Solunu ukopan prvi šehid. Prisutne goste je, u svojstvu domaćina, poselamio džematski imam Mujo-ef. Numanović, dok je kao izaslanik Muftijstva sarajevskog govorio Mirza-ef. Žerić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most. – Ono što želim posebno spomenuti jeste činjenica da su vojnici, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Olova, učestvovali u oslobođenju našeg grada, Sanskog Mosta, jednog od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Devet šehida iz lijepog Olova je dalo svoj život za slobodu Sanskog Mosta, Bosne i Hercegovine, našeg naroda i naše vjere – rekao je efendija Žerić.

Žerić: Odbrana od agresije je nešto o čemu treba uvijek govoriti . Mina Žerić: Odbrana od agresije je nešto o čemu treba uvijek govoriti . Mina

Glavni imam MIZ Olovo Esad-ef. Pepić je ovom prilikom podsjetio da na olovskom području živi više od 250 šehidskih porodica koje zaslužuju veliku pažnju i poštovanje. Kako je istakao, Šehidska dova je dan tokom kojeg analiziramo svoju perspektivu da vrijedi i treba nastaviti izgrađivati Bosnu i Hercegovinu, kao svoj dom i svoju sigurnost. – Mi smo, prije svega, zahvalni uzvišenom Allahu koji je podario snagu i odlučnost borcima, pa danas možemo slobodno govoriti, slobodno živjeti, slobodno promišljati i biti zahvalni svima onima koji su ugradili svoje živote u slobodu domovine – kazao je efendija Pepić.

Pepić: Danas smo slobodni zahvaljujući žrtvi šehida . MINA Pepić: Danas smo slobodni zahvaljujući žrtvi šehida . MINA

Mještani Olova ali i brojni gosti posebno planiraju dolazak na Šehidsku dovu. Ostavljaju obaveze i dolaze iskazati poštovanje prema šehiskoj žrtvi. Tome, također, podučavaju članove porodica. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Edin Čolaković je bio devetogodišnjak, a danas je s nama podijelio svoja sjećanja. – Sjećam se mektepskih dana u ratu, kada smo tražili prostore koji su sigurniji od granatiranja. Sjećam se šokantnih vijesti o prvim pogibijama i suza pri saznanju da se radi o komšijama i poznanicima – ispričao je Edin.

Čolaković: Svojoj djeci i porodici govorim o onome što se dešavalo . Mina Čolaković: Svojoj djeci i porodici govorim o onome što se dešavalo . Mina