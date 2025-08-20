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KOD OLOVA

Proučena Šehidska dova u Solunu: Pamćenje koje se prenosi na nove generacije

Devet šehida iz lijepog Olova je dalo svoj život za slobodu Sanskog Mosta, Bosne i Hercegovine, kaže ef. Žerić

Okupljeni u Solunu. Mina

A. O. / Mina

20.8.2025

Na musalli džamije u Solunu kod Olova danas je proučena Šehidska dova, koja se tradicionalno održava na dan kada je u mezarju u Solunu ukopan prvi šehid.

Prisutne goste je, u svojstvu domaćina, poselamio džematski imam Mujo-ef. Numanović, dok je kao izaslanik Muftijstva sarajevskog govorio Mirza-ef. Žerić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most.

– Ono što želim posebno spomenuti jeste činjenica da su vojnici, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Olova, učestvovali u oslobođenju našeg grada, Sanskog Mosta, jednog od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Devet šehida iz lijepog Olova je dalo svoj život za slobodu Sanskog Mosta, Bosne i Hercegovine, našeg naroda i naše vjere – rekao je efendija Žerić. 

Žerić: Odbrana od agresije je nešto o čemu treba uvijek govoriti. Mina

Glavni imam MIZ Olovo Esad-ef. Pepić je ovom prilikom podsjetio da na olovskom području živi više od 250 šehidskih porodica koje zaslužuju veliku pažnju i poštovanje.

Kako je istakao, Šehidska dova je dan tokom kojeg analiziramo svoju perspektivu da vrijedi i treba nastaviti izgrađivati Bosnu i Hercegovinu, kao svoj dom i svoju sigurnost.

– Mi smo, prije svega, zahvalni uzvišenom Allahu koji je podario snagu i odlučnost borcima, pa danas možemo slobodno govoriti, slobodno živjeti, slobodno promišljati i biti zahvalni svima onima koji su ugradili svoje živote u slobodu domovine – kazao je efendija Pepić.

Pepić: Danas smo slobodni zahvaljujući žrtvi šehida. MINA

Mještani Olova ali i brojni gosti posebno planiraju dolazak na Šehidsku dovu. Ostavljaju obaveze i dolaze iskazati poštovanje prema šehiskoj žrtvi. Tome, također, podučavaju članove porodica.

Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Edin Čolaković je bio devetogodišnjak, a danas je s nama podijelio svoja sjećanja.

– Sjećam se mektepskih dana u ratu, kada smo tražili prostore koji su sigurniji od granatiranja. Sjećam se šokantnih vijesti o prvim pogibijama i suza pri saznanju da se radi o komšijama i poznanicima – ispričao je Edin. 

Čolaković: Svojoj djeci i porodici govorim o onome što se dešavalo. Mina

Od tog dječaka do današnjeg porodičnog čovjeka je vremenski period od trideset godina. Važno je, kaže, sve proživljeno pričati onima koji su rođeni nakon agresije.

– Danas, hvala Bogu, mam svoju porodicu i dolazim s njima. Želim im pokazati i govoriti o tome šta se desilo na našem području – kazao je Čolaković.

Šehidskoj dovi je prisustvovala i delegacija Zeničko-dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem, a program su izveli hafiz Nisvet-ef. Omerdić, hafiz Hamza-ef. Lavić i Mirza-ef. Ganić. 

# SOLUN
# DŽAMIJA
# ŠEHIDSKA DOVA
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