Proučena Šehidska dova u Solunu: Pamćenje koje se prenosi na nove generacije

Na musalli džamije u Solunu kod Olova danas je proučena Šehidska dova, koja se tradicionalno održava na dan kada je u mezarju u Solunu ukopan prvi šehid.
Prisutne goste je, u svojstvu domaćina, poselamio džematski imam Mujo-ef. Numanović, dok je kao izaslanik Muftijstva sarajevskog govorio Mirza-ef. Žerić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most.
– Ono što želim posebno spomenuti jeste činjenica da su vojnici, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Olova, učestvovali u oslobođenju našeg grada, Sanskog Mosta, jednog od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Devet šehida iz lijepog Olova je dalo svoj život za slobodu Sanskog Mosta, Bosne i Hercegovine, našeg naroda i naše vjere – rekao je efendija Žerić.
Glavni imam MIZ Olovo Esad-ef. Pepić je ovom prilikom podsjetio da na olovskom području živi više od 250 šehidskih porodica koje zaslužuju veliku pažnju i poštovanje.
Kako je istakao, Šehidska dova je dan tokom kojeg analiziramo svoju perspektivu da vrijedi i treba nastaviti izgrađivati Bosnu i Hercegovinu, kao svoj dom i svoju sigurnost.
– Mi smo, prije svega, zahvalni uzvišenom Allahu koji je podario snagu i odlučnost borcima, pa danas možemo slobodno govoriti, slobodno živjeti, slobodno promišljati i biti zahvalni svima onima koji su ugradili svoje živote u slobodu domovine – kazao je efendija Pepić.
Mještani Olova ali i brojni gosti posebno planiraju dolazak na Šehidsku dovu. Ostavljaju obaveze i dolaze iskazati poštovanje prema šehiskoj žrtvi. Tome, također, podučavaju članove porodica.
Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Edin Čolaković je bio devetogodišnjak, a danas je s nama podijelio svoja sjećanja.
– Sjećam se mektepskih dana u ratu, kada smo tražili prostore koji su sigurniji od granatiranja. Sjećam se šokantnih vijesti o prvim pogibijama i suza pri saznanju da se radi o komšijama i poznanicima – ispričao je Edin.
Od tog dječaka do današnjeg porodičnog čovjeka je vremenski period od trideset godina. Važno je, kaže, sve proživljeno pričati onima koji su rođeni nakon agresije.
– Danas, hvala Bogu, mam svoju porodicu i dolazim s njima. Želim im pokazati i govoriti o tome šta se desilo na našem području – kazao je Čolaković.
Šehidskoj dovi je prisustvovala i delegacija Zeničko-dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem, a program su izveli hafiz Nisvet-ef. Omerdić, hafiz Hamza-ef. Lavić i Mirza-ef. Ganić.