Još uvijek nisu identifikovana tijela svih ubijenih u Raštanima prije 32 godine

Đena Beglerović Mujić, ni tri godine nakon što je govorila za Detektor o stradanju gotovo cijele porodice u Raštanima, nema ništa novo za reći.

Još uvijek nije sahranila oca.

Danas podsjeća kako je u avgustu 1993. živjela u Bijelom Polju, iz kojeg je čula pucnjavu iz pravca Raštana. Kaže kako je osjetila strujanje i nemir.

- Osjetite da nešto neće biti kako treba. Javili su mi u par sati da se ne zna za moju familiju - ispričala je Beglerović Mujić.

Nije utvrđen identitet

U toku večeri je, kako je rekla, dobila dojavu da joj je samo brat preživio. Krajem rata, u razmjeni tijela pronađene su joj majka i sestre. Tada joj je rečeno da se sumnja da jedno od neidentifikovanih tijela pripada njenom ocu. Do današnjeg dana nije utvrđen njegov identitet, iako su, kako kazala je, prije 15 godina dali uzorke za DNK analizu.

- Mi kući čekamo da neko javi ‘pronašli smo vam oca’, ali od tad ništa - govori.

Objasnila je da je porodicama koje su izgubile svoje najmilije potrebna pomoć i podrška, te da mnoge odgovore očekuje od tužilaštva.

- Svi mi koji smo izgubili – bilo koja vjera, od Srba, Hrvata, Bošnjaka – svi mi patimo za svojima - rekla je.

Obilježavanje godišnjica zločina smatra veoma značajnim i momentom kada porodice podsjećaju na svoju bol.

Za zločin u Raštanima još uvijek niko nije odgovarao. Među jedinicama koje su ulazile u kuće, spominje se “Kažnjenička bojna”. Kuće u Raštanima su zapaljene, a veća grupa Bošnjaka je odvedena u logor “Heliodrom”.

U prvostepenoj presudi u predmetu protiv Mladena Naletilića zvanog Tuta i Vinka Martinovića zvanog Štela, bivših komandanata jedinice “Kažnjenička bojna”, navodi se da je krajem avgusta 1993. godine kontrolu nad Raštanima preuzelo Hrvatsko vijeće obrane (HVO).

Dvadeset godina zatvora

Bivši komandant jedinice “Kažnjenička bojna” HVO-a, Mladen Naletilić – ranije osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima s područja Mostara – preminuo je u 75. godini.

Član Upravnog odbora Udruženja građana civilnih žrtava rata u Mostaru, Adnin Hasić naveo je da su 24. avgusta pripadnici HVO-a počinili zločin nad civilima i zarobljenim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine.

- Među ubijenim civilima bilo je troje djece od devet do 13 godina - rekao je.

Za Detektor je podsjetio na važnost kulture sjećanja te napomenuo kako pravosudne institucije moraju procesuirati sve zločine počinjene u BiH i na taj način, kako je kazao, svima staviti do znanja da ova djela ne zastarijevaju.

- Kada se svi zločini procesuiraju i odgovorni za zločine budu adekvatno kažnjeni, žrtve i njihove porodice mogu naći smiraj - rekao je Hasić.

Niz zločina

Napomenuo je da su, pored Raštana, na području Mostara počinjeni zločini na Uborku, Sutini, u Grabovici, te je podsjetio na zločine nad mostarskim Srbima.

- Imamo niz zločina nad civilima koji su počinjeni neselektivnim granatiranjem i sve te žrtve zaslužuju da im se oda počast - kazao je.