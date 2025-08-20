Efendić: Suđenje će se odvijati u Tuzli zbog bolesti optuženog

Suđenje Muharemu Efendiću, optuženom za zločine na području Sapne, biće zakazano idućeg mjeseca u Tuzli, nakon što je postupak protiv njega razdvojen prošle godine zbog bolesti.

Nakon što je vještak iznio nalaz i mišljenje o Efendićevom zdravstvenom stanju, predsjednik Vijeća Miroslav Popović kazao je da će se suđenje u ovom predmetu odvijati u Tuzli.

- Imajući u vidu stanje optuženog i da je vještak preporučio da ne putuje u Sarajevo, mi ćemo zakazati suđenje u septembru u Tuzli - rekao je Popović, dodajući da će se suđenja odvijati jednom mjesečno.

Preporuka da ne putuje

Prethodno je vještak neuropsihijatar Dževdet Smajlović kazao da ne preporučuje da optuženi putuje bilo gdje, pa ni na suđenje u Sarajevo.

- To bi zbilja za njega bilo vrlo teško. Nije uputno da putuje jednom sedmično u Sarajevo - rekao je Smajlović.

On je ocijenio da je Efendić sposoban da učestvuje u sudskom postupku i da bi uz određene uslove mogao pratiti suđenje u Tuzli. Napomenuo je da je njegovo mišljenje zasnovano na pregledu koji je obavio prije tri mjeseca.

Ostalima suđenje u toku

Efendić je u decembru 2021. optužen sa Dževadom Avdičevićem, Ahmetom Hadžajlićem i Izetom Ikanovićem za zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske u Rastošnici, kao i strijeljanje dvojice po prijekom sudu. Prema optužnici, oni su bili na komandnim pozicijama u Armiji BiH na području Teočaka i Kalesije.

Postupak protiv Efendića razdvojen je u januaru 2024. zbog bolesti, dok je ostalim optuženima suđenje u toku.