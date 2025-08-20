Delegacija Vlade ZDK u posjeti općini Olovo: Podrška važnim infrastrukturnim projektima

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), u kojoj su bili premijer Nezir Pivić te ministri Mirza Mušija i Jasmin Čajić danas je boravila u posjeti Općini Olovo i sastala se s općinskim načelnikom Đemalom Memagićem, saopćila je pres-služba Zeničko-dobojskog kantona.

Zajednički projekti

Razgovarano je o saradnji između dva nivoa vlasti i zajedničkim projektima od značaja za stanovnike općine Olovo.

Delegacija je posjetila novoizgrađeni dječiji vrtić za šta je ukupno investirano 1,2 miliona KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji ovog projekta učestvovala je sa 550.000 KM. Vrtić ima kapacitete za 60 djece i opremljen je u skladu sa svim standardima za siguran i kvalitetan boravak najmlađih. Planirano je da objekat bude u funkciji od ove jeseni.

Delegacija je posjetila staru školsku zgradu u mjestu Olovske Luke gdje će uskoro početi izgradnja novog školskog objekta. Radovi će biti u fazama a Vlada ZDK je za prvu fazu već odobrila 350.000 KM.

Gradilište savremenog bazena

U Mjesnoj zajednici Solun, delegacija je posjetila i gradilište novog savremenog bazena s pratećim sadržajima.

Bazen je u centru naselja i već je djelimično u funkciji iako radovi još nisu potpuno završeni. Preostala je da gradnja nadstrešnice, sanitarnih čvorova, tuševa i ostalih pomoćnih sadržaja.

Vlada ZDK je za taj projekat izdvojila 550.000 KM.