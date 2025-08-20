Vulić se obrušila na Crnadka: "Ti si dno srpske politike"

Šefica Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da je potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak očigledno neizmjerno tužan što nije uspio da uvede jedinstvene udžbenike u BiH, te istakla da su udžbenici koje danas imaju učenici u RS poklon institucija RS, što pokazuje razliku između sadašnje odgovorne vlasti i politike PDP-a koji je uvijek samo brinuo o svojim privilegijama.

Vulić je istakla da je „Crnadak politički statista koji živi od aplauza sarajevskih medija, ali da nikada neće imati ni djelo, ni ime koje će narod RS pamtiti“.

- Smeta ti sve što ima veze sa RS, isfrustriran si što nisi više faktor u Sarajevu i neizmjerno tužan što nisi uspio da uvedeš jedinstvene udžbenike u BiH - navela je Vulić.

Ona je najnovije izjave Crnadka ocijenila kao političku manipulaciju i obmanjivanje javnosti.

- Politički manijače, ti si dno srpske politike, a odavno si prestao da budeš išta više od političkog putnika namjernika - poručila je Vulić Crnadku, reagujući na njegovo objavljivanje fotografije udžbenika koji će početkom nove školske godine biti podijeljeni osnovcima u RS na kojima se nalazi naljepnica sa potpisom, sada već bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika.

Ona je podsjetila da je Dodik za RS izgradio puteve, bolnice, škole i očuvao stabilnost, dok je Crnadak, kao nekadašnji ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, bio poznat samo po putovanjima, slikama sa aerodroma i turističkim obilascima na račun građana.

- Tvoje „diplomatije“ sjećaju se još samo hotelski lobiji po Evropi - poručila je Vulić.

Ona je napomenula da učenici danas imaju udžbenike koji su poklon institucija RS, što pokazuje razliku između odgovorne vlasti i PDP politike, kada su ih roditelji sami morali sve kupovati dok je ova stranka brinula jedino o sopstvenim privilegijama, punila džepove i pravila nekretninske imperije po Londonu.

- Politički odrone, tvoje izjave su sramota, tvoji nastupi su karikatura, a tvoje poređenje RS sa Sjevernom Korejom govori više o tvojoj mržnji prema narodu nego o realnosti. Zato se tebe gnušaju čak i oni koji te nominalno zovu saborcem - ocijenila je Vulić.