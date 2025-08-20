Rezultat dogovora nove uprave RTVFBiH i "Telemacha": Federalna televizija vraćena na treću poziciju

Nakon današnjeg sastanka nove uprave RTV Federacije BiH, predvođene novim direktorom Bakirom Hadžiomerovićem, i menadžmenta "Telemacha", FTV je u ponudi ovog operatera ponovno postavljena na treće mjesto, gdje je i ranije bila.

Ovo je rezultat prvih poslovnih dogovora između federalnog javnog emitera i jednog od najvećih kablovskih operatera u BiH, čime su riješene ranije nesuglasice.

U 2022. godini došlo je do promjene pozicioniranja TV kanala u "Telemachovim" paketima, što je Federalnu televiziju, iako je federalni javni emiter, svrstalo među regionalne medije i ostavilo je na 56. mjestu na popisu kanala.

Iz RTVFBiH su više puta tražili od "Telemacha" da prekine diskriminaciju građana Federacije BiH i njenog javnog servisa te da Federalna televizija bude vraćena na mjesto koje joj pripada, ali bez uspjeha.

Današnjim sastankom stavljena je tačka na ovu diskriminatornu praksu, pa redoslijed TV kanala sada ponovno izgleda ovako: