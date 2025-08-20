Iako je već ostao bez mandata: Koalicija u RS odredila datum održavanja referenduma o oduzimanju mandata Dodiku

Referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK BiH da oduzme mandat sada već bivšem predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku održat će se 18. ili alternativno 25. oktobra - odlučeno je to na sastanku vladajuće koalicije u RS.

Datum će biti uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sjednici Narodne skupštine RS, potvrđeno je ATV-u, prenosi Srpska.info.

Ovim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmjene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja – Narodnu skupštinu, prije svega, a potom i Vijeće naroda, te Ustavni sud RS u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa, navodi se.

Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Samim time bilo kakva odluka na referendumu nema nikakvo pravno dejstvo.

Njemu je CIK BiH oduzeo mandat 6. avgusta ove godine, a odluka je donesena jednoglasno od svih članova CIK-a.

Inače, Dodik je u politički život ušao još kao član Saveza komunista 80-ih godina, kasnije je bio član i Reformista Ante Markovića, a onda formira SNSD. U više navrata je bio poslanik u NSRS, a premijer RS je bio od 1998. do 2001. godine i od 2006. do 2010. godine.

Od 2010. godine je tri puta obnašao poziciju predsjednika RS sa izuzetkom od 2018. do 2022. godine, kada je bio član Predsjedništva BiH.