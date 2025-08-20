Vukanović: "Cvijanović se požalila da Dodik postaje nepodnošljiv, poručio da ako tone on, tonu svi"

Lider stranke Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, iznio je, kako tvrdi, detalje sastanka bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s članovima SNSD-a – Željkom Cvijanović, Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem.

- I nekad najbliži saradnici Milorada Dodika svjesni su posljedica sulude politike i hazarderskih poteza koje povlači, da ih sve vuče na dno, ali su još uvijek rijetki oni koji mogu da mu se suprotstave i pozovu da se urazumi, da se pokuša spasiti što se spasiti može, a Željka se požalila bliskim saradnicima da Dodik postaje nepodnošljiv. Tako je u napadu bijesa Dodik tražio da prekinu odmor na crnogorskom primorju i pozvao na sastanak u svoj Kabinet sada već bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, te predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, a onda im u napetoj atmosferi održao slovo i dao do znanja da će sa njim potonuti svi, ako pokušaju da se od njega distanciraju i spasu svoju kožu - navodi Vukanović.

On dodaje da je Dodik poručio: "Ako tonem ja, tonemo svi", te im je sugerisao da ih je "on stvorio od anonimusa, dao im funkcije, moć i bogatstvo, jer prije SNSD-a za njih niko nije znao, i da neće tolerisati, prije svega Željki Cvijanović, da iza leđa vodi razgovore o preuzimanju SNSD-a i pusti njega niz vodu, dok je Viškoviću dao ultimatum da odmah podnese ostavku i povuče se sa mjesta premijera".

"Stevandić je pokušao da malo napetu relaksira atmosferu tvrdeći da mu nisu okrenuli leđa već su morali par dana otići na odmor, ali ga je nervozni Dodik odmah prekinuo, a na konferenciji za novinare, nakon sastanka, uprkos glumi nisu uspjeli sakriti od javnosti kakva atmosfera vlada u redovima vladajućih. Stevandić traži da se imenuje za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, a Igor Dodik je preko ATV-a namjestio anketu kako je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najbolje rješenje za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, ali se njegovom imenovanju protivi Željka i dio SNSD-a, ali i Stevandić, kome moć leži i bliskosti sa Banjicom, BIA i vlastima i Srbiji - tvrdi Vukanović.

Prema njegovim tvrdnjama, Dodik planira da nekoliko funkcija i ministarstava dodijeli Nešiću, Banjcu i Selaku kako bi ojačao svoje saveznike, dok bi potpuno uništio Čubrilovića i DEMOS.

- Spomenki Stojanović obećana je prva kompenzacija na listi SNSD-a u narednom sazivu, ako izda Čubrilovića i napusti DEMOS, dok Boran Bosančić, generalni sekretar Narodne skupštine i odbornik DEMOS-a, pregovara s Selakom o prelasku u SPS uz garanciju prve kompenzacije na Opštim izborima 2026. Sutra je sjednica Kolegijuma, a u petak posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi trebala biti prihvaćena ostavka Radovana Viškovića, oborena njegova Vlada i izmijenjen Zakon o referendumu, prema kojem bi umjesto Republičke izborne komisije referendum sprovela skupštinska ad-hoc komisija - zaključuje Vukanović.