Ines Fančović: 14. godišnjica smrti dive bh. glumišta

Na današnji dan 2011. godine, u Sarajevu je preminula Ines Fančović, diva bh. glumišta, legenda teatarskog života Sarajeva. Rođena je u Šibeniku, 5. oktobra 1925. godine. Glumačku karijeru započela je prvo kao pjevačica opera i opereta u Splitu pred sam kraj Drugog svjetskog rata. Nakon toga 15 godina radila je na velikim pozornicama u Splitu, Šibeniku i Osijeku, da bi 1960., na nagovor reditelja Jurislava Korenića, osnivača Kamernog teatra 55, došla u Sarajevo. U Kamernom je provela većinu svoje karijere. U gradu u kojem je dočekala posljednje dane svog života, boravila je i tokom agresije na našu zemlju (1992. – 1995.). Mada je imala priliku, odbila je napustiti Sarajevo, grad kojem je poklonila sebe. - Iako sam rođena Šibenčanka, Sarajevo sam odmah zavoljela - rekla je Ines jedne prilike. Tokom bogate karijere glumila je u velikom broju filmova, TV serija, ali najviše je bila prisutna u pozorištu. Briljantne uloge odigrala je u TV serijama “Velo misto” i “Memoari porodice Milić”, te pozorišnoj predstavi "Čekajući Godoa". Posljednju ulogu odigrala je u filmu Danisa Tanovića "Cirkus Columbia".

Matija Divković . Facebook Matija Divković . Facebook

Umro Matija Divković, najznačajniji franjevac u historiji BiH 1631. - Umro Matija Divković, najpoznatiji i najznačajniji franjevac u historiji BiH, prvi naš književnik koji je svoja djela pisao posebnim tipom ćirilice - bosančicom. Rođen je 1563. godine u Jelaškama kod Vareša. U Franjevački red stupio je, najvjerovatnije, u Olovu, jer se podaci o Divkovićevom životu i radu znaju samo prema naznakama u naslovima i uvodima njegovih djela. Poznato je i da je kao kapelan služio u Sarajevu (od 1609.), da je kasnije bio u Kreševu i u Gradovrhu (kao lektor), te da je radio u Olovu. Najpoznatije djelo mu je veliki „Nauk karstianski“, na 300 stranica, koje fra Matija, kako je zapisao: „ ...istomači aliti privede iz jezika dijačkoga u pravi i istiniti jezik bosanski“. Tada je, također, preveo i objavio „Sto čudesa aliti zlamenia blažene i slavne Bogorodice i divice Marie“, koje je posvetio Ivanu Nikoli Matijaševiću, sarajevskom prokuratoru „Male braće“. Radi štampanja svojih knjiga fra Matija je 1611. godine boravio u Mletačkoj republici, u Veneciji, a 1612. godine počeo je u samostanu Kreševo pisati svoje „Besiede“, zahvalivši se za finansijsku podršku makarskom biskupu fra Bartulu Kačiću. „Besiede Divkovića vrhu evandelja nedjeljnieh priko svega godišta“ završio je u Olovu 1614., te ih također štampao u Veneciji, 1616., kao i tzv. mali „Nauk“ (Nauk karstianski s mnoziemi stvari duhovniemi i vele bogoljubniemi), na 400 stranica. 1780. - Rođen slovenski slavist Jernej Bartol Kopitar, cenzor austrijske vlade za slovenske i grčke knjige. Zalagao se za narodni jezik u književnosti, mada nije bio dosljedan - pisao je na njemačkom, najviše zbog beznačajnog broja čitalaca na slovenskom jeziku. Podstakao je Vuka Stefanovića Karadžića da sakuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše gramatiku i rječnik srpskog jezika. Postavio je tzv. "panonsku teoriju" o porijeklu staroslavenskog jezika. 1798. - Francuski historičar i pisac Žil Mišle (Jules Michelet), izuzetan stilist, autor niza historijskih, filozofskih i lirskih spisa, rođen je na današnji dan. Bio je protivnik monarhije i crkvene hijerarhije, a s naklonošću je pisao o buržoaskim revolucijama. Djela: "Historija Francuske", "Historija Francuske revolucije", "Historija 19. vijeka", "Planina", "Ptica". 1904. - Rođen američki džez muzičar afričkog porijekla Vilijam Kaunt Bejzi (William Count Basie), kompozitor i vođa orkestra. Osnovao je 1937. orkestar s vrhunskim muzičarima - uključujući pjevačicu Bili Holidej i trubača Baka Klejtona. Ovaj orkestar ubrzo je stekao slavu najboljeg sving-orkestra u svijetu. 1941. - Preminuo indijski pisac i filozof Rabindrant Tagora, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. Napisao je više od hiljadu poema, 24 drame, osam romana, najmanje osam tomova pripovijedaka, više od 2000 pjesama i mnoštvo eseja. Pisao je na bengalskom jeziku, a poeziju je sam prevodio na engleski. Glavni cilj bilo mu je povezivanje istočne i zapadne kulture. Djela: zbirke pjesama "Gradinar", "Gitandžali", zbirke pripovijedaka "Grupa priča", "Zlatan čamac", "Kasna žetva", "Snovi", "Nuđenja", roman "Gora", lirske drame "Čitra", Malini", publicistički rad "Nacionalizam".

Božidar Orešković . Vecernji.hr Božidar Orešković . Vecernji.hr