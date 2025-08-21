U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Šolak tuži BH Telekom za 50 miliona eura

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Šolak tuži BH Telekom za 50 miliona eura.

Sud u Amsterdamu odbio Šolakovu žalbu nakon što je smijenjen.

Sin Sanina Muse s lisicama doveden u Tužilaštvo KS: Abdulazizu Musi prijeti zatvor do tri godine.

Jedan od najboljih igrača BiH Džanan Musa ne ide na Evropsko prvenstvo.

Čitajte i o najavljenim protestima, desetine traktora stižu pred Vladu Kantona Sarajevo.

Otkrijte i šta kaže pravni ekspert Milan Blagojević o sprečavanju izbora za predsjednika RS.

Čitajte i žene slobodnije prijavljuju nasilje u porodici.

Moda kao glas i lilni pečat: Kad glamur postane poruka.

Pišemo i o tome kada će biti usvojena nova formula za izračun penzija.

Na stranama "Crne hronike" čitajte detalje s ročišta Mirzi Duranu: Jaran monstruma ga se odrekao u Sudu.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.