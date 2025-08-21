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VREMENSKA PROGNOZA

Jake padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne: Moguća pojava bujičnih poplava

Sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom na zapadu i sjeverozapadu zemlje, a tokom poslijepodneva ili noći u većini područja

Očekuju se padavine. Avaz

S. S.

21.8.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrjieme uz porast naoblake tokom dana. 

Sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom na zapadu i sjeverozapadu zemlje, a tokom poslijepodneva ili noći u većini područja. 

Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, što može uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava.

Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na sjeveroistoku Bosne do 34 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje. Krajem dana ili tokom noći je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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