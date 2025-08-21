Večeras se zbog radova zatvara tunel Ivan na dionici autoputa Bradina-Tarčin

U zapadnoj Bosni tokom noći je padala kiša, pa se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok se u ostatku zemlje saobraća uz dobre vremenske uslove.

S obzirom da su meteorolozi danas u nekim područjima naše zemlje najavili padavine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno u uslovima kada je kišovito ili izrazito pojačana frekvencija saobraćaja. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Večeras od 22 sata pa do završetka radova, za saobraćaj će biti zatvoren tunel Ivan, na dionici autoputa A-1 Bradina-Tarčin.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.