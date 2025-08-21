Medić: Kada bi bilo ko zatražio da se ukloni mural ratnog zločinca Mladića, to bi ga koštalo na izborima

Jasmin Medić – historičar i znanstveni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, koji već godinama istražuje zločine na području Prijedora, govorio je FTV. U razgovoru se osvrće na aktualnu političku i sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu djelovanja vlasti Republike Srpske, ulozi Beograda, radu državnih institucija te odgovornosti međunarodne zajednice.

U odgovoru na pitanje kako doživljava aktualnu političku, ali i sigurnosnu situaciju u državi kazao je da se rješenje za bosanskohercegovičku krizu krije u Beogradu.

- Beograd određuje pravac političkog djelovanja Republike Srpske i to se i pokazalo u posljednje više od tri decenije, tako da ukoliko međunarodna zajednica izvrši pritisak na Beograd, da krene nekim blagim zaokretom prema Bosni i Hercegovini, da uslovno rečeno, ostavi ove ljude ovdje na miru. Mislim da će se odblokirati ovaj evropski put Bosni i Hercegovine. Ono što je trenutno aktualno jeste ovo pitanje smjene Milorada Dodika. Ja u kontekstu toga ne smatram da će doći do nekih ozbiljnih promjena, zato što, kao što sam vam i u prvom odgovoru rekao, Beograd će i dalje određivati politiku Republike Srpske, tako da može bilo ko drugi doći umjesto Milorada Dodika, a da nastavi istu ovu politiku. Mislim da će se unutar Republike Srpske voditi jedna ozbiljna politička borba između vladajuće koalicije i, naravno, opozicije, ali da će to proći bez bilo kakvih problema ne vjerujem da će.

Medić je na pitanje da li očekuje konkretnu reakciju državnih institucija ukoliko Dodik nastavi ustrajati u tome, kazao da otkako je donesena prvostepena presuda nije neki optimista da će državne institucije biti na nivou zadatka.

- Prema tome, opet mislim da će vrlo malo zavisti od samih državnih institucija koliko o samim političkim prilikama unutar RS i o političkom pritisku ili (ne)pritisku zvaničnog Beograda.

Politička borba

Medić je kazao da se još uvijek glavna politička borba u Republici Srpskoj vodi na krilima nacionalizma.

- Ukoliko podržavate opoziciju ili ste neki način blagonaklonjeni prema opoziciji, to vrlo negativno može da utječe na opoziciju. Ja mislim da oni trenutno nisu dovoljno snažni da na bilo koji način dođu da osvoje vlast, a najviše u prilog tome govori i ovaj zaokret, da kažem, blagi zaokret Draška Stanivukovića, moram iskren da budem u posljednjih nekoliko dana mi ne djeluje ta osoba, pa i dobar dio njegove političke opcije kao ozbiljna opozicija.

Medić je naglasio da će Željka Cvijanović i poslanici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata morati popustiti zbog samih političkih prilika u manjem bosanskohercegovačkom entitetu.

- Bez obzira što je svake godine to pitanje budžeta onako osjetljivo pitanje, mislim da će se ipak u ovoj godini adekvatno riješiti i da ono u suštini, mislim budimo objektivni, državni budžet je koristan i za samu Republiku Srpsku.

U odgovoru na pitanje o radu vlasti i politike, jesu li adekvatno odgovorile kada je riječ i o Prijedoru, ali i o Srebrenici, kazao je da je teško govoriti o svakoj instituciji, da li je adekvatno radila ili ne.

- Naravno, da ne možete biti do kraja zadovoljni zbog same činjenica da još uvijek se traga za negdje oko 7000 posmetni tijela ubijenih od 1992. do 1995. Ne možete biti zadovoljni činjenicom da nije dovoljan broj procesuiran. Ne možete biti zadovoljni zbog činjenice da smo htjeli to priznati ili ne još uvijek na nekim počecima kada govorimo o suočavanju sa prošlošću. Prema tome, ja sam u tom pogledu blagi optimista. Mislim da je jedna nova generacija naučnika koja tek u posljednjih par godina stupa na scenu da bi mogli ozbiljan zaokret donijeti u tom pogledu i da ćemo imati jedan ozbiljan pristup u proučavanju svega onoga što je počinjeno od 90-ih godina a što vidimo ima naravno i danas posljedice.

Medić je kazao da ne možete nikoga natjerati da ukloni mural Ratka Mladića.

- Ja mislim da kada bi sada gradonačelnik Banje Luke, uopšte nije važno o kome se konkretno radi, ili načelnik bilo koje opštine u bilo kojem dijelu Republike Srpske, kada bi tražio da se hitno ukloni taj mural, da bi ga to moglo da košta na sljedećim izborima i mogao bi da uđe u jednu nezahvalnu političku situaciju. Dakle još uvijek je pitanje nacionalizma, glavna borba u Republici Srpskoj se vodi na krilima nacionalizma i postavljanje murala Ratku Mladiću je samo primjer tome.

U odgovoru na pitanje koja je uloga i odgovornost međunarodne zajednice u borbi protiv negiranja genocida i ratnih zločina, naglasio je da međunarodna zajednica, ako je personifikacija međunarodne zajednice u BiH visoki predstavnik, onda njihov odgovor na to treba da bude da rade na tome da se jača zakon koji je donesen 2021. godine.

- Dakle, zakon o zabrani negiranja genocida i da međunarodna zajednica pomogne državnim institucijama da se veći broj ljudi koji negiraju genocid, koji slave ratne zločinice, da budu sankcionisani. Imali smo do sada samo jedan ovaj slučaj Vojina Pavlovića. I vidite da zapravo sud može da utječe prema tome.

Korićanske stijene

U odgovoru na pitanje šta su bili glavni motivi za pisanje knjige, kazao je da lična tragedija bila glavni motiv.

- Masakr na Korićanskim stijenama jedan je od najbolje dokumentovanih zločina u BiH u toku 1992. do 1995. godine. Dakle, neposredno nakon počinjenja masakra imamo dokumente, recimo 22. Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u kojima se govori da je dan prije ili je napisan isti dan, da je počinjen genocid na muslimanskim civilima i da je ubijeno 150 civila. Policija Republike Srpske, tačnije Ministar unutrašnjih poslova, tada Mićo Stanišić je znao za ovaj zločin, govorio je o pokretanju istrage, policija je pokušala da prebaci odgovornost na vojsku.

Medić je istakao da se trenutno, njegova knjiga prevodi na dva svjetska jezika.

- Prevodi se na njemački i na engleski. Još smo u nekim pregovorima za prevod na danski jezik. Pazite, ja mislim da je konkretno ovaj zločin poprilično zanemaren u BiH javnost. Ja mislim da se ovaj zločin desio na civilima, na primjer u Tuzli ili u Sarajevu, da bi se puno više o tome govorilo. Ali to je jedna druga tema. Smatram da je upravo zbog ovih stvari koje sam naveo, sama činjenica da su počinitelji priznali zločin, da su nalogodavci znali za taj zločin, da imate dokumente o tome, da bi zapravo ovakvi zločini bili dobra osnova za istinsko suočavanje s prošlošću.