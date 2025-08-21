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BANJA LUKA

Kolegij NSRS danas odlučuje o posebnoj sjednici na kojoj će se raspravljati o Dodiku

Premijer Višković je 18. augusta podnio ostavku, a uskoro bi trebala biti birana nova vlada entiteta

NSRS. NSRS

S. S.

21.8.2025

Kolegij Narodne skupštine RS danas će održati telefonsku sjednicu kako bi odlučio o posebnoj sjednici Skupštine. 

Na dnevnom redu je razmatranje narednih koraka nakon presude bivšem predsjedniku RS Miloradu Dodiku i odluke CIK-a o oduzimanju njegovog predsjedničkog mandata. Planirano je da posebna sjednica bude održana sutra, 22. augusta.

Zastupnici bi, prema prijedlogu, trebalo da usvoje i pravni osnov za pokretanje referenduma kojim bi se, kako se navodi, odbacio „nedemokratski pokušaj oduzimanja mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku“.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić rekao je da će na današnjoj sjednici Kolegija biti razmatrana i ostavka premijera Radovana Viškovića. Sjednica Kolegija planirana je za 9 sati.

Podsjećamo, premijer Višković je 18. augusta podnio ostavku, a uskoro bi trebala biti birana nova vlada entiteta.

# NSRS
# MILORAD DODIK
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