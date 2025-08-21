Bošnjaci Stoca: Mezaristan žele izmjestiti u područje uz entitetsku liniju, to je uvredljivo i diskriminatorno

Gradsko vijeće Grada Stoca usvojilo je dvije odluke koje će oblikovati prostorni i urbanistički razvoj grada u narednom desetljeću. Riječ je o Odluci o usvajanju Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje 2024–2034. i Odluci o provođenju tog plana.

Ove odluke izazvale su oštru reakciju Bošnjaka Stoca, koji ističu da se radi o nezakonitim odlukama.

– "Ovaj plan, donesen isključivo voljom 12 vijećnika HDZ-a i njihovih koalicionih partnera, usvojen je bez prethodne saglasnosti i odobrenja nadležnog Ministarstva prostornog uređenja HNK, što ga čini ne samo neregularnim, nego i pravno ništavnim. Posebno zabrinjava i vrijeđa činjenica da je ovakvim nezakonitim planom predviđeno da se gradsko groblje/mezaristan za Bošnjake Stoca izmjesti na krajnje neprihvatljivu lokaciju – u nepristupačno i zabačeno područje Dragovilja prema Ljubinju, tik uz entitetsku liniju razgraničenja. Takvo rješenje je uvredljivo, diskriminatorno i u potpunosti neprihvatljivo" – naveli su u saopćenju.

Pozvali su nadležne institucije da – "konačno zaustave ovo ponižavanje u režiji HDZ-a te procesuiraju sve odgovorne za donošenje nezakonite odluke većine u Gradskom vijeću Stoca".

Također su pozvali Islamsku zajednicu da – "bez kalkulisanja i straha nastavi započete radove na gradskom mezarju na lokaciji Poprati - Popržen, u neposrednoj blizini Radinlje. Za taj lokalitet nadležna gradska služba i sam gradonačelnik su već potpisali rješenje, a njegovo naknadno poništavanje nema pravnu valjanost – baš kao ni nezakonito usvojen Prostorni plan. Bošnjaci Stoca će i dalje čvrsto i dostojanstveno insistirati na svom pravu da gradsko mezarje bude izgrađeno na zakonom potvrđenoj i logičnoj lokaciji, a ne na mjestu koje je očigledno nametnuto s ciljem daljeg ponižavanja i diskriminacije".