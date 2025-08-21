Vulić: Presudom Dodiku BiH je ušla u brakorazvodnu parnicu, ako ne uspijemo u borbi to je kraj RS

Zastupnica SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH Sanja Vulić komentarisala je najavljeni referendum u entitetu Republika Srpska, ističući kritiku na račun stanja u Bosni i Hercegovini, posebno u vezi s presudom stranačkom šefu Miloradu Dodiku.

Gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, rekla je da će referendum odlučno odbaciti presudu Dodiku.

– Mi biramo predsjednika. Građani će izaći u velikom broju. Odbijanje žalbe nas ne iznenađuje. Najveća greška u BiH bila je reforma pravosuđa. Sudije i tužioci ne odgovaraju struci, već se povinuju OHR-u – istakla je Vulić.