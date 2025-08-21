Vulić: Presudom Dodiku BiH je ušla u brakorazvodnu parnicu, ako ne uspijemo u borbi to je kraj RS

Zastupnica SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH Sanja Vulić komentarisala je najavljeni referendum u entitetu Republika Srpska, ističući kritiku na račun stanja u Bosni i Hercegovini, posebno u vezi s presudom stranačkom šefu Miloradu Dodiku.
Gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, rekla je da će referendum odlučno odbaciti presudu Dodiku.
– Mi biramo predsjednika. Građani će izaći u velikom broju. Odbijanje žalbe nas ne iznenađuje. Najveća greška u BiH bila je reforma pravosuđa. Sudije i tužioci ne odgovaraju struci, već se povinuju OHR-u – istakla je Vulić.
Komentarišući presudu bivšem entitetskom predsjedniku, koji je podnio zahtjev za otkup zatvorske kazne te mu je oduzet mandat, Vulić je rekla:
– Zapravo je ovim dokazano da je BiH nemoćna i jadna. Presudom predsjedniku, BiH je ušla u brakorazvodnu parnicu – ona više ne postoji u okvirima Dejtona. Ovo je iživljavanje nad voljom srpskog naroda. Našli ste Vukanovića koji ima razne finansijere sa strane. U kampanji za prošle izbore su stizali novci sa raznih strana, a niko nije reagovao.
Dodala je da Nebojša Vukanović, Igor Crnadak i Јelena Trivić misle da su sebi otvorili put, ali da u tome nisu uspjeli.
– Vukanović, Crnadak i Trivić misle da su "sklonili" Dodika. Nisu uspjeli. Mi ćemo se boriti i izboriti, jer ako ne uspijemo, to će biti kraj Republike Srpske – zaključila je Vulić.