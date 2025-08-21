Danas obilježavanje godišnjice strijeljanja 224 logoraša na Korićanskim stijenama

Savez logoraša BiH, sa članicama iz Saveza logoraša regije Banja Luka i udruženjima logoraša „Prijedor 92“ i Kozarac, te Udruženjem porodica poginulih i nestalih Vrbanja – Kotor Varoš – Travnik, danas će obilježiti 33. godišnjicu zločina na Korićanskim stijenama na planini Vlašić. Na današnji dan 1992. godine, pripadnici interventnog voda policije iz Prijedora na ovom su lokalitetu, prethodno im naredivši da kleknu na ivici provalije, strijeljali najmanje 224 logoraša iz prijedorskih logora.

- Trostruka egzekucija nad 224 logoraša prvo je podrazumijevala pucanje u leđa osobama poredanim uz samu provaliju, zatim njihov pad niz Korićanske stijene, a na kraju i rafale i bacanje bombi na ubijene, da bi se i na taj način onemogućilo da neko preživi. I pored svega, nekoliko logoraša ipak je preživjelo i bilo svjedocima monstruoznim egzekucijama na Korićanskim stijenama, te su dali ogroman doprinos u procesima protiv zločinaca na Sudu u Hagu i Sudu BIH – saopćeno je iz Saveza logoraša BiH.

Zbog zločina na Korićanskim stijenama 10 pripadnika policije osuđeno je na blizu 200 godina robije, dok je tadašnji predsjednik tzv kriznog štaba Opštine Prijedor Milomir Stakić, zbog zločina na području Prijedora, pa i onog na Korićanskim stijenama, osuđen na 40 godina zatvora.

Svake godine, prilikom obilježavanja godišnjice zločina, na Korićanskim stijenama se postavi spomen ploča, koja ubrzo bude odnešena. Zbog istine, kulture sjećanja i novih generacija, porodice žrtava očekuju izgradnju trajnog spomen obilježja na ovoj lokaciji.