Sutra posebna sjednica NSRS: Raspravljat će se o Dodiku i izmjenama Zakona o referendumu

Posebna sjednica Narodne skupštine RS bit će održana sutra u 10 sati, odlučeno je nakon telefonske sjednice Kolegijuma NSRS.

Na predloženom dnevnom redu se nalazi usvajanje ostavke premijera RS Radovana Viškovića.

- Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske - druga je tačka dnevnog reda.

Na dnevnom redu će biti i izmjena Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.

- Razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku - četvrta je tačka dnevnog reda.

Inače, do ove sjednice dolazi nakon što je Milorad Dodik pravosnažno osuđen, a nakon toga mu je oduzet i mandat predsjednika RS.