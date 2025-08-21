CIK danas o osnivanju Koordinacionog tima za uvođenje specifičnih tehnologija u izborni proces u BiH

Za danas je zakazana sjednica Centralne izborne komisije BiH, na kojoj bi trebao biti osnovan Koordinacioni tim za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Kako je ranije za “Avaz” pojasnila predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić, ovaj tim bi trebali sačinjavati i predstavnici Agencije za javne nabavke, Ministarstva prometa i komunikacija, IDDEEA-e, Agencije za zaštitu ličnih podataka, te Ministarstava sigurnosti i finansija BIH, a sve s ciljem da tender za nabavku potrebnih uređaja, u vrlo kratkom vremenskom roku, bude proveden bez greške. Za sada u CIK-u ne mogu precizirati kada će tender biti i raspisan.

Inače, Centralna banka BIH je jučer izvršila prijenos sredstava u iznosu od od 244.306.831,96 KM. Radi se o sredstvima čistog profita, koji je uplaćen na račun Ministarstva finansija i trezora BIH. Učinjeno je to nakon što je isplaćen dug iz arbitražnog spora Viaduct protiv BIH, nakon čega su obustavljeni izvršni postupci kojima se dug nastojao naplatiti iz imovine CB BiH, te su tako otklonjene sve opasnosti po njeno poslovanje i na monetarnu i finansijsku stabilnost.

Ranije je, u skladu s nalogom Visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović potpisao odluku o isplati 112,5 miliona KM CIK BiH za pripremu Općih izbora 2026. godine i nabavku digitalne opreme koja će biti korištena prilikom identifikacije birača, glasanja, te automatskog brojanja i slanja izbornih rezultata. Ovaj iznos će biti uplaćen CIK-u.

U CIK BIH su u toku pripreme za raspisivanje prijevremenih izbora za predsjednika RS, ali ova tačka nije na dnevnom redu današnje sjednice. Za takvu odluku potrebno je ispuniti preduvjete, a jedan od važnijih je usvajanje budžeta BIH za 2025. godinu. Predsjedništvo BIH u budžetu je predvidjelo 5 miliona KM za organiziranje prijevremenih izbora u RS.