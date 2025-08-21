Predložen jednomjesečni pritvor za sina Sanina Muse zbog fizičkog napada na Avdu Avdića

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu jednomjesečni pritvor Abdulazizu Musi, sinu Sanina Muse, koji je fizički napao novinara Avdu Avdića i radnog kolegu Olivera Kneževića.

Iako je prvobitna kvalifikacija krivičnog djela bila napad iz mržnje, došlo je do prekvalifikacije te se Musa sumnjiči za nasilničko ponašanje.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Podsjećamo, Abdulaziz Musa je fizički nasrnuo na Avdu Avdića ispred zgrade u kojoj živi u sarajevskom naselju Grbavica zbog tekstova o njegovom ocu. Isti dan je fizički napao i kolegu Olivera Kneževića jer ga je pitao zašto je njegov otac htio ići u Široki Brijeg.

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