Vulić najavila mogućnost izlaska na izbore za predsjednika RS, ako na njih izađe opozicija: "Da nam se ne desi novo Kosovo"

Zastupnica SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH Sanja Vulić izjavila je da će ova stranka ipak razmotriti izlazak na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Do sada je SNSD tvrdio da od tih izbora neće biti ništa, ali Vulić navodi da bi se to moglo promijeniti ukoliko opozicija izađe sa svojim kandidatom.

– Mi bismo se svi zajedno mogli oduprijeti toj stranoj sili, odnosno ne izaći na izbore, da ne postoji ni jedan kandidat. Ako bude samo jedan kandidat iz opozicije, onda definitivno ćemo mi morati, kao odgovorni Srbi, ljudi i političari, zauzeti stav, da li ćemo i mi imati svog kandidata ili ostati pri stavu da ovdje nema izbora, ali uz rizik da nam mogu napraviti novo Kosovo – kazala je.

Inače, time je Vulić aludirala na slučaj kada su Srbi na sjeveru Kosova bojkotovali izbore, a oni su uprkos maloj izlaznosti priznati.

Vulić je upozorila da bi SNSD mogao biti doveden u situaciju sličnu onoj s Nenadom Vukovićem u Domu naroda. Prema njenim riječima, postoji mogućnost da Narodna skupština ne odobrava zakletvu eventualnom predsjedniku iz opozicije, a da se zatim napravi scenarij u kojem se zakletva polaže u CIK-u, kako ona kaže, mimo zakona.

– To ništa nije u skladu sa zakonom, ali ja vas pitam šta je u ovoj zemlji u skladu sa zakonom? – poručila je.

Dodala je da SNSD mora biti spreman na sve „prljave scenarije“, jer u Bosni i Hercegovini, kako kaže, više nema ni zakona ni ustava.

– Nekada i negdje pravda mora pobijediti. Možda ovdje u BiH ne može, ali u Strazburu mora – zaključila je.