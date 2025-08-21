Sramotno: Poljoprivrednicima zabranjeno da s traktorima dođu pred Vladu KS

Uprkos tome što su protesti bili regularno najavljeni, poljoprivrednicima je zabranjeno da dođu pred Vladu KS.

Proizvođači iz Vogošće, Ilijaša, Hadžića, Trnova i drugih općina su htjeli doći pred sjedište Vlade KS s 50 do 60 traktora, ali su u tome zaustavljeni u trenutku kada su se okupili u Semizovcu.

Podsjećamo, protesti su zakazani jer nisu isplaćeni podsticaji za prva dva kvartala ove godine.

Oni su tražili i izmjene pravilnika o podsticajima, zbog brojnih proceduralnih problema s kojima su se susretali, no niko nije mario.

- Od početka godine smo upozoravali našeg ministra privrede, gospodina Zlatka Mijatovića, da je izmjene pravilnika radio nakaradno i sad gore stoji desetine, a možda i stotine odbijenica. Najviše su vezane za biljnu proizvodnju. Mi smo prošle godine imali zadovoljnog poljoprivrednika u KS i oni su krenuli sad da to lome preko koljena, bez dogovora s nama. Drugo, sporan je i član 5. Odluke o podsticajima u kojem piše da će se, u slučaju nedostatka sredstava, podsticaji umanjiti ili se neće ni isplatiti nikako. Tražili smo da se to prenese u budžet za narednu godinu, kao i u svim budžetima, a ako on misli da je taj član uredu, onda neka ga ugrade u čitav budžet, pa kad nema para neka ih nema nikom - rekao je ranije predsjednik Udruženje poljoprivrednika iz Ilijaša Denis Dilberović.