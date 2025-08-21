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NEVJEROVATNO

Sramotno: Poljoprivrednicima zabranjeno da s traktorima dođu pred Vladu KS

Protesti su zakazani jer nisu isplaćeni podsticaji za prva dva kvartala ove godine

Poljoprivrednici razočarani. Facebook

S. S.

21.8.2025

Uprkos tome što su protesti bili regularno najavljeni, poljoprivrednicima je zabranjeno da dođu pred Vladu KS.

Proizvođači iz Vogošće, Ilijaša, Hadžića, Trnova i drugih općina su htjeli doći pred sjedište Vlade KS s 50 do 60 traktora, ali su u tome zaustavljeni u trenutku kada su se okupili u Semizovcu.

Podsjećamo, protesti su zakazani jer nisu isplaćeni podsticaji za prva dva kvartala ove godine.

Oni su tražili i izmjene pravilnika o podsticajima, zbog brojnih proceduralnih problema s kojima su se susretali, no niko nije mario.

- Od početka godine smo upozoravali našeg ministra privrede, gospodina Zlatka Mijatovića, da je izmjene pravilnika radio nakaradno i sad gore stoji desetine, a možda i stotine odbijenica. Najviše su vezane za biljnu proizvodnju. Mi smo prošle godine imali zadovoljnog poljoprivrednika u KS i oni su krenuli sad da to lome preko koljena, bez dogovora s nama. Drugo, sporan je i član 5. Odluke o podsticajima u kojem piše da će se, u slučaju nedostatka sredstava, podsticaji umanjiti ili se neće ni isplatiti nikako. Tražili smo da se to prenese u budžet za narednu godinu, kao i u svim budžetima, a ako on misli da je taj član uredu, onda neka ga ugrade u čitav budžet, pa kad nema para neka ih nema nikom - rekao je ranije predsjednik Udruženje poljoprivrednika iz Ilijaša Denis Dilberović.

# POLJOPRIVREDNICI
# VLADA KS
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