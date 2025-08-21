Kržalić uputio otvoreno pismo Dodiku: Srbi u Sarajevu nisu gosti, sudije, tužioci i državni službenici nisu stranački vojnici

Povodom izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u kojoj je kazao da Srbi zaposleni u državnim institucijama „trebaju izabrati hoće li živjeti u Republici Srpskoj ili u Sarajevu“ otvorenim pismom oglasio se profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Armin Kržalić. On naglašava da se ne radi samo o političkoj poruci, već prijetnji, ucjeni i pokušaju da se ljudima oduzme osnovno pravo – pravo na slobodu kretanja i rada u vlastitoj zemlji.

- Srbi u Sarajevu nisu gosti. Oni su građani Sarajeva i građani Bosne i Hercegovine, baš kao što su to i Srbi u Banjoj Luci ili Bijeljini. Ne trebaju oni Vašu dozvolu da bi radili u Sudu BiH, Tužilaštvu ili bilo kojoj drugoj instituciji širom BiH, kao ni oni koje su politike dosadašnjih vlasti protjerale širom Zapada. Oni nisu vaša privatna prćija, niti vojnici na partijskom zadatku – navodi Kržalić.

Podsjeća da se plaća uposlenima isplaćuje iz budžeta države BiH, od poreza svih građana, uključujući i Srbe iz RS.

- Ironija je da i Vi, gospodine Dodik, svaku marku svoje plate i privilegija dobijate upravo iz tih istih fondova. Ko je onda ovdje ovisan o „Sarajevu“, a ko o „RS-u“? Sudije, tužioci i državni službenici nisu stranački vojnici. Oni polažu zakletvu Ustavu i zakonima, a ne Vašoj politici, niti politici bilo kojeg pojedinca u BiH. Ako pokušavate da ih natjerate da biraju između profesionalnog integriteta i lojalnosti Vama, onda Vi niste samo političar, Vi ste pritisak na vladavinu prava i otvoreni neprijatelj nezavisnih institucija, kao i mira i sigurnosti u BiH – ističe Kržalić.

Ukazujući kako njegove riječi podsjećaju na najcrnje godine naše historije, kada se ljudima govorilo gdje smiju, a gdje ne smiju živjeti i kada se crtalo kome pripada koja ulica, a kome koji grad, Kržalić pita jesmo li zaboravili koliko je to koštalo i Srbe, i Bošnjake, i Hrvate, ili se strahom želi obnoviti stara matrica podjela.

- Na kraju, gospodine Dodik, Srbi u Sarajevu znaju ko su i gdje žele živjeti i raditi. Oni ne trebaju Dodika da im određuje adresu, niti da im piše „srpski životopis“. Ako Vam smeta što Srbi rade u institucijama Bosne i Hercegovine, problem nije u njima nego u Vama, jer oni dokazuju da Bosna i Hercegovina može funkcionisati kao država, uprkos Vašim stalnim pokušajima da je razbijete. Ovakvim pristupom srljate u još jedan sudski proces koji nije potreban ni Vama ni Bosni i Hercegovini, jer dobro je poznato kako su završili svi dosadašnji izdajnici, ali i rušitelji Bosne i Hercegovine – navodi u svojoj reakciji prof. dr. Armin Kržalić.