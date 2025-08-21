Video / "Avaz" na licu mjesta: Dvadesetak traktora blokirano u Semizovcu, policija im nije dozvolila prolazak do Vlade KS

Pripadnici MUP-a KS blokirali su 20-ak poljoprivrednika, koji su iz Semizovca trebali s traktorima da krenu na proteste pred Vladu KS.

Oni su postavili policijska vozila na mjestu gdje su se skupili poljoprivrednici s traktorima i tako ih spriječili u njihovim protestima.

Njima se u toku puta prema Vladi KS trebalo priključiti i drugi poljoprivrednici, a prema najavama ih je trebalo biti između 50 i 60.

Poljoprivrednici su nam prethodnih dana potvrdili da su uredno najavili skup, ali da nisu nikada dobili potvrdu da mogu doći pred Vladu KS. Kako su nam govorili, ukoliko ne stigne potvrda, oni će kružiti kroz grad, no ni to im nije omogućeno.

Podsjećamo, poljoprivrednici su tražili isplatu subvencija za prva dva kvartala ove godine, kao i izmjenu pravilnika koji ih je dovodio do brojnih proceduralnih problema.

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