Video / Poljoprivrednici zaustavljeni na putu u Nebočaju: Traktori stoje na cesti, saobraćaj se odvija naizmjenično

U Nebočaju nastao potpuni saobraćajni kolaps, jer su pripadnici MUP-a KS odlučili da na saobraćajnici zaustave poljoprivrednike, koji su s traktorima krenuli na proteste pred Vladu KS.

Traktori satima stoje na cesti, a saobraćaj na ovoj dionici se odvija naizmjenično.

Poljoprivrednici su nam prethodnih dana potvrdili da su uredno najavili skup, ali da nisu nikada dobili potvrdu da mogu doći pred Vladu KS. Kako su nam govorili, ukoliko ne stigne potvrda, oni će kružiti kroz grad, no ni to im nije omogućeno.

Podsjećamo, poljoprivrednici su tražili isplatu subvencija za prva dva kvartala ove godine, kao i izmjenu pravilnika koji ih je dovodio do brojnih proceduralnih problema.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.