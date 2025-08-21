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Poljoprivednici sklonjeni s ceste i vraćeni u Malešiće: "Preči su im SFF i Parada ponosa od znoja poljoprivrednika"

Kako se može čuti medju poljoprivrednicima, Vladi KS je preči SFF i Parada ponosa od znoja poljoprivrednika

Poljoprivrednici u KS. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

21.8.2025

Poljoprivrednici koji su zaustavljeni na cesti u Nebočaju, vraćeni su u Malešiće i policija ih je sklonila s ceste.

Podsjećamo, oni su krenuli na proteste pred Vladu KS, no u trenutku kada su krenuli njima je uručeno rješenje kojim se zabranjuje održavanje protesta.

Kako se može čuti medju poljoprivrednicima, Vladi KS je preči SFF i Parada ponosa od znoja poljoprivrednika.

Podsjećamo, poljoprivrednici su tražili isplatu subvencija za prva dva kvartala ove godine, kao i izmjenu pravilnika koji ih je dovodio do brojnih proceduralnih problema.

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# POLJOPRIVREDNICI
# MALEŠIĆI
# SARAJEVO
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