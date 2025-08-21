Poljoprivednici sklonjeni s ceste i vraćeni u Malešiće: "Preči su im SFF i Parada ponosa od znoja poljoprivrednika"

Poljoprivrednici koji su zaustavljeni na cesti u Nebočaju, vraćeni su u Malešiće i policija ih je sklonila s ceste.
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Kako se može čuti medju poljoprivrednicima, Vladi KS je preči SFF i Parada ponosa od znoja poljoprivrednika
Poljoprivrednici u KS. E. Trako / Avaz
Poljoprivrednici koji su zaustavljeni na cesti u Nebočaju, vraćeni su u Malešiće i policija ih je sklonila s ceste.
Podsjećamo, oni su krenuli na proteste pred Vladu KS, no u trenutku kada su krenuli njima je uručeno rješenje kojim se zabranjuje održavanje protesta.
Kako se može čuti medju poljoprivrednicima, Vladi KS je preči SFF i Parada ponosa od znoja poljoprivrednika.
Podsjećamo, poljoprivrednici su tražili isplatu subvencija za prva dva kvartala ove godine, kao i izmjenu pravilnika koji ih je dovodio do brojnih proceduralnih problema.
PJEVAČICA NARODNE MUZIKE