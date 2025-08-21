Pravobranilaštvo BiH podnijelo tužbu protiv Hercegovačke banke i drugih u vezi s nekretninama Naftnog terminala Dretelj

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbu Općinskom sudu u Čapljini protiv Hercegovačke banke d.d. Mostar u stečaju i drugih pravnih lica kojom traži utvrđivanje ništavosti ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Naftnog terminala Dretelj, kao i prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja i privremene mjere osiguranja za upis zabrane raspolaganja i otuđenja državne imovine.

- Radi se o nekretninama koje su bile u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, a kojima je nezakonito prometovano između određenih pravnih lica od 1996. do 2003. godine, na osnovu nelegalnih i nelegitimnih odluka suprotnih Ustavu Bosne i Hercegovine. Hercegovačka banka d.d. postala je vlasnikom predmetnih nekretnina (zk ulošci broj 567 K.O. Dretelj i broj 815 K.O. Dretelj) na osnovu Ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretninama, a u provedbi ugovora o zamjeni ispunjenja zaključenog sa ovom bankom i Hercegovina Osiguranjem d.d. Mostar - navode iz Pravobranilaštvo BiH. Javno nadmetanje za prodaju ovih nekretnina, među kojima i nekretnina u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, zakazano je za 22. avgust zbog čega je Pravobranilaštvo ranije uputilo zahtjev Općinskom sudu u Mostaru za izuzimanje državne imovine iz stečajne mase Hercegovačke banke d.d. u stečaju.

- Bosna i Hercegovina, kao titular, jedina ima pravo raspolaganja državnom imovinom i ništava je svaka odluka, akt ili ugovor kojim neko drugi raspolaže tom imovinom - ističu iz Pravobranilaštva BIH.