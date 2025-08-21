Federacija BiH i Poljska dogovorile konkretne mjere za jačanje privredne saradnje

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović održao je danas sastanak s delegacijom Republike Poljske, na kojem je dogovoreno formiranje portfelja kompanija iz obje zemlje koje su već prisutne ili žele prisustvovati ovim tržištima.

Mijatović je na konferenciji za medije rekao da će nakon formiranja portfelja kompanija biti definirani prioritetni sektori za zajedničke projekte.

- Planirano je i organiziranje poslovnih konferencija i sajmova u narednom periodu. Poseban fokus je na namjenskoj industriji, energetici, poljoprivredi i turizmu. Sastanak nije obuhvatao političke teme, osim potvrde evropskog puta BiH. Danas smo razgovarali isključivo o privrednoj saradnji. Trgovinska razmjena između BiH i Poljske iznosi oko 650 miliona eura, s deficitom na strani BiH. Ovo je prilika da ojačamo poziciju naših firmi na poljskom tržištu, uvedemo nove kompanije i budemo dobri domaćini poljskim firmama koje žele doći u Federaciju BiH - kazao je Mijatović.

Puna podrška privrednicima

On je dodao da će Vlada Federacije BiH pružiti punu podršku privrednicima i omogućiti brzu i kvalitetnu saradnju.

- Razgovarali smo o zajedničkim projektima u namjenskoj industriji, energetici, poljoprivredi i turizmu. Ovo je prvi sastanak, a sljedeći korak je razmjena portfelja firmi, a nakon toga određivanje prioriteta i pokretanje konkretnih aktivnosti - izjavio je Mijatović.

Predsjednik Agencije za industrijski razvoj Poljske Bartlomiej Babuska istaknuo je da je sastanak bio direktan i konkretan.

- U narednim sedmicama i mjesecima oformit ćemo zajednički tim koji će pratiti i koordinirati projekte u ključnim branšama. Postoje brojne mogućnosti za uspješnu realizaciju svega što smo dogovorili - rekao je Babuśka.

Predsjednik Privredne komore FBiH Marko Šantić izrazio je zadovoljstvo interesom Poljske, članice EU sa skoro 40 miliona stanovnika i snažnom privredom, za ulaganja u BiH.

- Cilj nam je da milioni prerastu u milijarde. Zadovoljstvo je što smo brzo prešli s diplomatskog tona na konkretne prijedloge u nekoliko sektora. Pozvao sam poljsku delegaciju da posjeti industrijski sajam u Tešnju u narednom mjesecu, a naredne godine i sajam u Mostaru, gdje će imati priliku za direktnu interakciju s privrednicima iz Federacije BiH - rekao je Šantić.

Mogućnosti za privrednu razmjenu

Mijatović je također podsjetio da su ranije, slične inicijative s Mađarskom rezultirale novim oblicima saradnje. Naglasio je da veličina Poljske, broj stanovnika i snaga ekonomije otvaraju velike mogućnosti za privrednu razmjenu.

- Fiskalna i finansijska stabilnost Federacije BiH omogućava privrednicima planiranje i realizaciju aktivnosti u sigurnom poslovnom okruženju - dodao je Mijatović.

Sastanak označava početak intenzivnijeg bilateralnog dijaloga između BiH i Poljske, s ciljem jačanja ekonomskih kapaciteta, povećanja trgovinske razmjene i stvaranja novih poslovnih prilika za kompanije iz obje zemlje.

Sastanku su prisustvovali direktorica Odjela za međunarodnu saradnju Centra za internacionalizaciju privredne komore Poljske Zoriana Čajlovska (Zoriana Czajkowska) i direktor i vlasnik preduzeća "Rifamm" d.o.o. Lukavac Boris Milić, koji je predstavnik Privredne komore Poljske za regiju jugoistočne Evrope.