Poljoprivrednicima zabranjen dolazak pred Vladu KS, oni poručili: "Pripremit ćemo još radikalnije proteste"

Poljoprivrednici su odustali od namjere da dođu na proteste pred Vladu KS, nakon što ih je policija zaustavila u Nebočaju i onda sklonila s ceste.

Interesantno je da njima uručeno rješenje da im se zabrani održavanje skupa u trenutku kada su protesti počeli. Predsjednik Udruženja poljoprivreda FBiH Admir Kahriman je potvrdio da će proteste organizirati drugi put i u još većem obimu.

- Policijska uprava Centar nam je u koloni donijela i uručila rješenje o zabrani održavanja protesta. Ne daju nam ni doći u Sarajevo. Tražimo rješenje, a ovo će povući milion drugih pravnih akata, jer na ovom nećemo stati. Ne može nam niko zabraniti da učestvujemo u saobraćaju, niti pravo na mirno okupljanje. Postupamo po naredbama MUP-a i vidjet ćemo šta će biti. Trenutno nas je vrh MUP-a napravio građanima šestog reda. Gej parade imaju pravo, a mi nemamo – kazao nam je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH Admir Kahriman.

On dodaje da je ovakav razvoj događaja poljoprivrednike samo učvrstio u namjeri da se bore za svoja prava. Kahriman potvrđuje da je u pripremi i radikalniji vid protesta.

- Ministarstvu saobraćaja i MUP-u obezbijedit ćemo i ptičje mlijeko kad je riječ o potrebnoj dokumentaciji za proteste. Imali smo hatar prema građanima, htjeli smo to mirno, zadržali bismo se u Sarajevu sat i po, napravili krug i otišli, a ovo sad iziskuje korištenje svih naših mogućih prava, u skladu sa zakonom – ističe Kahriman.

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