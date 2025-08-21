Milan Blagojević za "Avaz": Sprečavanje izbora za predsjednika RS predstavljalo bi više teških krivičnih djela

Nakon što je pravosnažnom presudom Suda BiH izgubio mandat predsjednika RS, Milorad Dodik trenutno se nalazi u bezizlaznoj situaciji. Jedino što mu u ovom trenutku ide u prilog je činjenica da, dok odbija izvršiti presudu i nastavlja obavljati dužnost predsjednika, ne može biti procesuiran zbog neizvršavanja sudske presude. Zakonske propise, koji u konkretnoj situaciji izgledaju apsurdno, za „Avaz“ je pojasnio pravni ekspert Milan Blagojević, bivši sudija i nekadašnji pravni savjetnik Željke Cvijanović.

Krivična djela

- Dana 12. juna postala je pravosnažna zabrana Miloradu Dodiku da obavlja funkciju predsjednika RS, koju mu je izrekao Sud BiH. Od tog dana Dodik ne samo da nije predsjednik RS, već mu je prestao i status službenog i odgovornog lica u bilo kojem organu vlasti u BiH. Zbog toga on, predstavljajući se i dalje kao predsjednik RS, ne može biti izvršilac krivičnog djela neizvršenja pravosnažne krivične presude, kojom mu je izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije predsjednika RS, jer to krivično djelo, prema članu 239 KZ BiH, može izvršiti samo osoba koja ima status službenog ili odgovornog lica u nekoj od institucija vlasti u BiH – kaže Blagojević.

Međutim, dodaje, Dodik može biti podstrekač na izvršenje ovog krivičnog djela, ako druga službena lica podstiče da ga izvrše. Na ovaj način, odgovorne osobe u institucijama RS izlažu se optužnicama za krivično djelo, za koje im prijeti i zatvorska kazna. Blagojević je komentirao i situaciju nakon ostavke predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića.

- Pošto Dodik od 12. juna nije predsjednik Republike, to znači da nema ko da predloži kandidata za novog premijera, jer to po Ustavu RS može da učini samo predsjednik RS. Jedini izlaz iz ove situacije su prijevremeni izbori za predsjednika RS, pa da novoizabrani predsjednik predloži novog mandatara. Ili da Radovan Višković povuče ostavku. Sve prethodno rečeno govori koliko je nepromišljen bio potez aktuelnog premijera Viškovića da podnese ostavku. To je i njegov, i Dodikov nepromišljen potez – ističe Blagojević.

U skladu s Izbornim zakonom BiH, nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo žalbu Milorada Dodika na odluku o oduzimanju mandata, CIK BiH započela je pripreme za prijevremene izbore za predsjednika RS. Međutim, iz RS stižu najave da izbori neće biti održani, a više je načina da budu opstruirani, pa i spriječeni.

- Može se desiti da bude spriječeno održavanje prijevremenih izbora za predsjednika RS koje raspiše CIK, ali će se u tom slučaju raditi o izvršenju više teških krivičnih djela, od sprečavanja održavanja izbora, neizvršenja presude Suda BiH, pa i do napada na ustavni poredak BiH – kaže Blagojević.

„Ne vidim svrhu referenduma“

Dnevni red 24. posebne sjednice NSRS je utvrđen, ali se već danima čeka termin njenog održavanja. Poslanici bi trebali razmatrati i usvojiti odluku o raspisivanju referenduma „povodom odluka Suda BiH izrečene predsjedniku RS i odluci CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku“.

- Ne vidim svrhu tog referenduma, jer će on, kako god ga vlast u RS nastojala prikazati, biti suprotan Ustavu RS i Ustavu BiH – upozorava pravni ekspert Milan Blagojević.