Prihvaćen prijedlog Pravobranilaštva BIH: Općinski sud u Čapljini zabranio prodaju Naftnih terminala Dretelj

Općinski sud u Čapljini prihvatio je prijedlog Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i donio privremenu mjeru kojom je zabranio raspolaganje i prodaju nekretnina Naftnog terminala Dretelj, potvrdila je za “Avaz” zamjenica pravobranioca BiH Almina Pilav. Privremena mjera donijeta je dan uoči najavljene prodaje nekretnina, koje su bile u državnom vlasništvu i kojima je prometovano između više pravnih lica od 1996. do 2003. godine.

- Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je prije nekoliko dana tužbu s prijedlogom za određivanje sudske mjere osiguranja i privremene mjere protiv Hercegovačke banke d.d. Mostar u stečaju i drugih pravnih lica. Traženo je utvrđenje ništavosti ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretninama Naftnog terminala Dretelj i upis zabrane raspolaganja i otuđenja državne imovine. Pomenute nekretnine više puta su bile predmetom prenosa vlasništva i prodaje, bez znanja i saglasnosti države Bosne i Hercegovine, a na osnovu nelegalnih i nelegitimnih odluka suprotnih Ustavu Bosne i Hercegovine. Hercegovačka banka d.d. postala je vlasnikom predmetnih nekretnina (zk ulošci broj 567 K.O. Dretelj i broj 815 K.O. Dretelj) na osnovu Ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretninama, a u provedbi ugovora o zamjeni ispunjenja zaključenog sa ovom bankom i Hercegovina Osiguranjem d.d. Mostar – kazala nam je Pilav, naglašavajući da Bosna i Hercegovina, kao titular, jedina ima pravo raspolaganja državnom imovinom, pa je ništavna svaka odluka, akt ili ugovor na osnovu kojih neko drugi raspolaže tom imovinom.