Dok iščekuju donošenje izmjena i dopuna Zakona o PIO: Penzije prema novoj formuli od 2026. godine

Tog stava je i Dževahid Sokić, predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika BiH i federalni zastupnik, koji kaže da su, bez obzira na pozitivnu klimu i opozicije i pozicije prema teškom položaju penzionerske populacije do kraja godine, praktično, preostala svega četiri mjeseca.

Međutim, za novu formulu su neophodne izmjene i dopune Zakona o PIO na kojima se, istina, radi, ali, s druge strane, vremena je sve manje. Zapravo, izvjesno je da će, ako se izmjene Zakona o PIO usvoje u parlamentarnoj proceduri do kraja godine, penzije prema novoj formuli početi usklađivati u 2026. godini.

Penzioneri širom Federacije BiH su u iščekivanju donošenja nove formule za usklađivanje penzija prema kojoj bi rasle u skladu s rastom neto plaće umjesto bruto društvenog proizvoda (BDP) koji im gotovo nikako nije išao naruku i indeksom rasta potrošačkih cijena, što je drugi parametar prema trenutnom modelu.

- Na potezu je resorno ministarstvo, odnosno Federalna vlada. Vrijeme, zaista, ističe i ako se sve uradi kako procedura nalaže, primjena bi uslijedila iduće godine. Očekujemo, zaista, svi da se što prije krene u tu proceduru, jer, penzioneri su u teškom položaju. Posebno, ako se ima na umu da od septembra slijedi poskupljenje električne energije, a gotovo je sigurno, iskustvo nam govori, da će potom uslijediti val poskupljenja osnovnih životnih namirnica - kaže Sokić za „Dnevni avaz“.

Naglašava da se izmjene i dopune Zakona o PIO moraju donijeti te da mnogi zaboravljaju da se ne radi o 460.000 penzionera, već o gotovo milion građana.

Povoljniji faktor

- Gotovo svaki penzioner ima najmanje jednu osobu koja živi od njegovih primanja, bilo supružnika ili djecu. Situacija je veoma ozbiljna i Stranka penzionera i Savez udruženja penzionera pomno prate ovu situaciju - poručuje Sokić.

Prema novoj formuli koja se čeka, penzije bi se usklađivale u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Iz Saveza udruženja penzionera FBiH su nam kazali da će na sjednici Upravnog odbora krajem avgusta razmatrati cjelokupnu situaciju.

Pomoć Vlade FBiH

Početkom mjeseca Federalna vlada je penzionerima isplatila jednokratnu pomoć i za tu namjenu je izdvojeno više od 70 miliona KM

Tako je u ovisnosti od visine osnovne penzije isplaćena i pomoć.

- 250 KM dobili su penzioneri koji primaju najnižu penziju (599,28 KM), kao i oni koji ostvaruju razliku penzije prema članu 82. Zakona o PIO/MIO.

- 200 KM dobili su penzioneri s penzijama između 599,29 KM i 800,00 KM.

- 150 KM namijenjeno je onima čije su penzije između 800,01 KM i 1000,00 KM.

- 100 KM je isplaćeno penzionerima s penzijama između 1000,01 KM i 1500,00 KM.