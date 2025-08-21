Bećirović razgovarao s ambasadorom Vasiljem Kiriličom, podrška suverenitetu Ukrajine

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Ukrajine za Bosnu i Hercegovinu - nerezidentno iz Republike Hrvatske, Vasilja Kiriliča, saopšteno je iz Bećirovićevog kabineta.

Konstruktivna saradnja

Bećirović je ukazao na veoma dobru i konstruktivnu saradnju s ambasadorom Kiriličom te ocijenio da je njegova diplomatska misija dodatno doprinijela jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Ukrajine.

Ponovio je kontinuiranu podršku Bosne i Hercegovine nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u skladu s principima Povelje Ujedinjenih nacija. Posebno je naglasio da se od početka ruske agresije na Ukrajinu, Bosna i Hercegovina redovno pridružuje izjavama, inicijativama i odlukama EU kojima se osuđuje agresija u međunarodnim organizacijama. Izrazio je nadu da će započeti pregovori što prije rezultirati prestankom rata i uspostavljanjem pravednog mira.

Ambasador Kirilič je zahvalio za dosljednu i otvorenu podršku Bosne i Hercegovine u borbi za slobodu Ukrajine ističući da ta podrška ima posebnu vrijednost jer je od naroda koji je prošao slična stradanja. Posebno je zahvalio članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću za državničke i principijelne vanjskopolitičke aktivnosti te naglasio da je takva politika prepoznata i u širim međunarodnim okvirima.

Jasna potvrda solidarnosti

Bećirović je podsjetio da je dosad pet puta razgovarao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, a posebno podsjeća na razgovor s njim tokom posjete Kijevu u avgustu 2023. godine zajedno s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem. Posjeta je predstavljala, između ostalog, jasnu potvrdu solidarnosti Bosne i Hercegovine s ukrajinskim narodom i državom koja se bori za očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Sagovornici su se složili da je veoma važno i u narednom periodu nastaviti jačanje prijateljstva i saradnje dviju država.