Lidija Bradara primila 32 zahtjeva za pomilovanje, uvažila samo jedan

Predsjednici Federacije BiH Lidiji Bradari (HDZ BiH) u proteklom periodu stiglo je ukupno 32 zahtjeva za pomilovanje. Od tog broja, 31 osuđenik je odbijen, dok je samo jedan zahtjev prihvaćen, saznaje Fokus.ba.

Naime, predsjednica FBiH uvažila je žalbu od bivšeg načelnika Olova Alije Hadžiabdića, koji je presudom Kantonalnog suda u Zenici od 15. marta 2021. godine pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela “zloupotreba položaja ili ovlaštenja”.

Kako stoji u odluci Bradare, presudom Općinskog suda u Zavidovićima, broj 42 0 K 047173 19 K od 15.03.2021. godine, koja je potvrđena presudom Kantonalnog suda u Zenici, broj 42 0 K 047173 21 Kž od 07.07.2021. godine, za krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u svezi s članom 55. KZ F BiH, Hadžiabdić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Ranije osuđivan

Podsjetimo, Hadžiabdić je i 2017. godine nepravosnažno osuđen na dvije godine zatvora u drugom predmetu. Tom presudom kažnjen je i njegov nasljednik na čelu općine Džemal Memagić.

Obojica su tada proglašeni krivim da su zloupotrijebili službeni položaj i omogućili Senadi Džakmić nezakonito napredovanje u državnoj službi.

Ostali osuđenici odbijeni

S druge strane, Bradara je odbila zahtjeva osuđenika koji su osuđeni za ubistva, lažno predstavljanje, nedozvoljeno korištenje autorskih prava, kreditne prevare itd. Odbijenice su dobili članovi kriminalnih grupa, silovatelji, policajci koji su radili nesavjesno itd.

Ovo su imena osuđenika koji su, prema zvaničnim odlukama, dobili odbijenice od predsjednice FBiH: Ramić (Haris) Ajša, Hrapović (Ibrahim) Armin, Mrkonjić (Kadrago) Jasna, Haračić (Salem) Mejrima, Karajbić (Vahidin) Kenan, Dautbašić (Sabahudin) Lejla, Hukičević - Karibašić Emira, Husović (Hajrudin) Mirsad, Starčević (Adil) Aldin, Kurtović (Husnija) Dževad, Husejnović (Mujo) Indira.

Također odbijenice su dobili i Džaferović (Zijad) Emir, Malkić (Drago) Željka, Porča (Sabahudin) Kenan, Hamustafić (Sabit) Nedžad, Grahić (Zajko) Amir Nezić (Ramiz) Enes, Hodžić (Esad) Tarik, Džidić (Mladen) Jozo, Žugić (Milisav) Nikola, Bašalić (Suvad) Enes, Raković (Asim) Ramo, Šišman (Ramiz) Azrudin, Rustempašić (Seid) Nermin Ljubović (Isajbeg) Senad Jusufović (Ahmet) Nejra, El Wakil (Ahmed) Abdul Aziz Benbaz, Ćerimić (Hrusto), Zijad Abazi (Alija), Naser Đonlić (Nijaz) Sanja Pajević Lavić (Vahid) Arnela.