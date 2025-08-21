Ministarstvo prozvalo inicijatora protesta: Pet prekršajnih naloga izrečeno

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u posljednje četiri godine gotovo da je udvostručilo sredstva za poljoprivrednike u Kantonu Sarajevo, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Naime, poljoprivrednici su se namjeravali okupiti pred zgradom Vlade KS, kako bi izrazili nezadovoljstvo, što je policija onemogućila.

- Ta sredstva se kontinuirano isplaćuju i apsolutna je neistina da se na njih čeka osam mjeseci. Istovremeno, donijeli smo Pravilnik koji uvodi više nadzora u dodjelu i realizaciju poticaja što je očito nekome zasmetalo. Onima koji se najglasnije pozivaju na zakonitost, inspekcija je još prije godinu i po utvrdila nezakonitost i naložila povrat nezakonito stečenih sredstava. Ne znamo je li to mogući motiv organiziranja protesta ili je riječ o političkoj pozadini. Više od 2.000 poljoprivrednih proizvođača KS koji čestito, odgovorno i naporno rade, znaju da Ministarstvo privrede i Vlada Kantona Sarajevo iz godine u godinu poboljšavaju uslove poslovanja poljoprivrednicima kroz nove programe i veća sredstva, rekli su iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Strateška oblast

Vlada Kantona Sarajevo je u toku protekle četri godine uložila desetina miliona KM u poljoprivredu, te je poljoprivreda u KS pozicionirana kao strateška oblast.

U 2020. godini isplaćeno 5.359.679 KM, 2021. godine 6.092.794 KM, 2022. godine 7.832.624 KM, 2023. godine 9.204.584 KM, a u 2024. godini 9.578.881 KM.

- Ovi podaci jasno pokazuju da je u 2024. godini isplaćeno preko 79 posto više sredstava za podsticaje u odnosu na 2020. godinu, što predstavlja značajan napredak u kratkom vremenskom periodu. Prije 2020. godine budžet za poljoprivredne podsticaje u Kantonu Sarajevo kretao se u prosjeku od 3,5 do 4,5 miliona KM, dok je u 2023. i 2024. godini dostigao rekordnih 10 miliona KM. Za 2025. godinu planirano je 9,2 miliona KM. Snažan rast izdvajanja pratio je i proces reforme sistema poticaja. Analize su pokazale da je u ranijem periodu bilo prostora za razne zloupotrebe u korištenju budžetskih sredstava. Zbog toga je u saradnji Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i nadležnih institucija, uključujući Ured za borbu protiv korupcije, unaprijeđen sistem poticaja s jasno definisanim kriterijima, strožijom kontrolom i preciznijim usmjeravanjem sredstava. O svim uočenim nepravilnostima obaviještene su nadležne institucije, a novi pravilnik donijet će veću sigurnost i povjerenje korisnicima", navodi se u saopćenju.

Jano definisani kriteriji

FU pravilniku o podsticajima jasno su definisani kriteriji i potrebna dokumentacija, kao i rokovi isplate koji daju pravnu sigurnost poljoprivrednicima.

- Podrška mladim proizvođačima i onima koji pokreću nova gazdinstva ima prioritet, dok se sredstva usmjeravaju isključivo prema aktivnim proizvođačima. Na ovaj način u sistem je unesena pravičnost, transparentnost i usklađenost s najboljim praksama, uz aktivnu kontrolu nadležnih inspekcija i institucija. Novi sistem daje prednost onima koji zaista rade, a ne fiktivnim proizvođačima, te doprinosi modernizaciji i održivom razvoju poljoprivrede u Kantonu Sarajevo. Kanton Sarajevo prednjači kako u visini tako i u broju poticajnih mjera u poljoprivredi i ruralno razvoju, kojih je trenutno više od 40. Posebno se ističu visine podsticajnih mjera kod sljedećih vidova proizvodnje: vlastiti uzgoj rasplodnih junica, farma za tov pilića, farme krava koje su u sistemu otkupa mlijeka, farme za tov junadi, pčelinjak, proizvodnja hljebnih žita, proizvodnja povrća, itd, naveli su.

Podsjetili su da su izdvojena i druga značajna sredstva.

- Što se tiče mjera podrške ruralnom razvoju, posebno ističemo opredijeljenost kontinuirane podrške u nabavci poljoprivredne mehanizacije, priključnih sredstava i opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji (gdje je visina poticajnih mjera 30% od vrijednosti fakture), ista je i visina poticajnih mjera kod nabavke rasplodne stoke. Znatna sredstva se izdvajaju i za izgradnju poljoprivrednih objekata gdje je iznos novčanih sredstava 120 KM po metru kvadratnom, uz ograničenje maksimalne isplate do 70.000 KM. Sve ovo nas čini liderima u ovoj oblasti, ističu.

Poticajne mjere

KS je u 2025. godini uveo i nove poticajne mjere.

- Unapređenje integriteta i transparentnosti sistema jasno pokazuje da su navodi o neadekvatnoj podršci poljoprivredi neutemeljeni, te da aktuelna dešavanja, u periodu značajnih pozitivnih dešavanja i uspjeha u Kantonu Sarajevo, predstavljaju pokušaj umanjivanja ostvarenih rezultata, bez stvarnog utemeljenja u činjenicama. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ostaje posvećeno jačanju poljoprivredne proizvodnje i dalje je na raspolaganju svim proizvođačima koji svojim radom doprinose razvoju ovog sektora. Isplate podsticaja odvijaju se u kontinuitetu, a trenutno je u toku plaćanje po drugom izvještaju. Poljoprivrednici su svrstani u prioritetnu grupu, što znači da se njihova sredstva obrađuju i uplaćuju bez odlaganja, pa samim tim nema razloga za zabrinutost u vezi s redovnošću ili dinamikom isplata. Indikativno je da čovjeku koji je inicirao proteste i glasnogovornik je protesta u medijima, Admiru Kahrimanu, još prije godinu i po poljoprivredna inspekcija utvrdila kršenje zakona. Naime, početkom 2024. godine nadležna inspekcija je provela nadzor nad obrtima u vlasništvu Kahriman Admira, saopćeno je.

Utvrđeno je da su isti postupili suprotno važećem Zakonu o novčanim podsticajima na području Kantona Sarajevo, te je inspekcija donijela pet rješenja o povratu nezakonito ostvarenih podsticaja, i izdala je pet prekršajnih naloga.

- Protiv ovih rješenja podnesene su žalbe Ministarstvu privrede KS, koje ih je odbilo kao neosnovane. Navedeni subjekti su potom pokrenuli upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, koji je još u toku, zaključeno je.