Zamjenik šefa Misije OSCE-a posjetio Banja Luku: Zaštita ustavnog poretka BiH najbolji interes

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Zahid Movlazada boravio je jučer i danas u posjeti Banjoj Luci gdje se sastao s potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Mirsadom Duratovićem, predsjednikom Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđanom Mazalicom, predsjednikom Kluba poslanika PDP-a Igorom Crnadkom, savjetnicom predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i predsjednikom Nezavisnog pokreta „Svojim putem“ Igorom Radojičićem, saopćila je Misija OSCE-a u BiH.

Na sastancima je razgovarano o političkim dešavanjima u Republici Srpskoj (RS) uključujući izazove u vezi s tekućom ustavnom krizom te je još jednom naglašena predanost Misije saradnji i konstruktivnom odnosu sa Republikom Srpskom.

Zamjenik šefa Movlazada je također naglasio čvrst stav Misije da je zaštita ustavnog poretka i vladavine prava u BiH u najboljem interesu Republike Srpske i njenih građana i da se o tome ne pregovara.

U Banja Luci je zamjenik šefa Misije Movlazada također posjetio Terensku kancelariju Misije gdje se sastao sa osobljem i razgovarao o provođenju mandata OSCE-a u RS-u s ciljem jačanja podrške institucijama, civilnom društvu i zajednicama širom entiteta.

Misija OSCE-a u BiH ostaje predana promovisanju dijaloga, pružanju podrške demokratskim institucijama i unapređenju vladavine prava i stabilnosti širom Bosne i Hercegovine.