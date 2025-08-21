Saradnja FUP-a i Ureda za borbu protiv korupcije USK: Tabaković i Munjić potpisali Memorandum

Memorandum o saradnji između Federalne uprave policije, koju zastupa direktor Vahidin Munjić i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, kojeg zastupa sekretar Adela Tabaković potpisan je danas.

Kako se navodi u saopćenju FUP-a, Memorandum je potpisan kao rezultat zajedničkog interesa za intenzivnijom međusobnom saradnjom i koordinacijom aktivnosti na prevenciji korupcije, s ciljem unaprjeđenja integriteta, transparentnosti i vladavine prava, razmjene informacija i stručnih znanja, međusobne koordinacije, te razvoja politika koje doprinos e smanjenju prostora za korupciju.

Prema odredbama Memoranduma saradnja će se odvijati u smislu razmjene informacija, analiza i preporuka, ekspertsku podršku u oblasti edukacije, organizaciju zajedničkih edukacija, identifikaciju institucionalnih slabosti, saradnja u izradi i unapređenju informacionih alata, kao i razvoj metodologija za evaluaciju antikoruptivnih mehanizama.

Imajući u vidu da Federalna uprava policije u posljednje vrijeme radi na velikom broju slučajeva visoke korupcije, ovakav vid saradnje primjer je kvalitetnog integrisanog međuagencijskog pristupa u borbi protiv korupcije.