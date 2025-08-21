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OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Zbog manifestacije završetka SFF-a sutra od 17 sati obustava saobraćaja: Poznato i u kojim ulicama

Tramvaji će saobraćati preko okretnice Skenderija, dakle neće biti u funkciji na relaciji Skenderija - Baščaršija - Higijenski zavod

Tramvaji će saobraćati preko okretnice Skenderija. Fena

A. O.

21.8.2025

Kantonalno javno komunlno preduzeće "Gras" saopćilo je da će, u skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, radi održavanja manifestacije u povodu završetka "Sarajevo Film Festival 2025", od 22. avgusta od 17.00 sati do 05.00 sati 23. avgusta doći do privremene obustave saobraćaja u ulici Maršala Tita (na dijelu od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije - Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita - Radićeva), a što će dovesti do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza.

Tramvaji će saobraćati preko okretnice Skenderija, dakle neće biti u funkciji na relaciji Skenderija - Baščaršija - Higijenski zavod.

Autobuska linija br. 31e Vijećnica - Dobrinja mijenjat će polazni terminal i dijelom trasu, te će polaziti sa terminala Trg Austrije, a na relaciji Trg Austrije - Skenderija u oba pravca saobraća trolejbuskom trasom, saopćeno je iz KJKP "Gras". 

# SFF
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
# IZMJENA REŽIMA
# SFF 2025
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