Olimpijski bazen Otoka nakon incidenta: Parametri vode u normi, istraga u toku

Nakon što je 14. augusta u poslijepodnevnim satima prijavljeno da su korisnici Olimpijskog bazena Otoka otrovani, iz ovog javnog preduzeća pojašnjavaju da preliminarni nalazi nadležnih institucija ne ukazuju na kvarove u tehničkim sistemima, niti na narušenu higijensku ispravnost vode. Tri osobe koje su tog dana boravila na bazenu i osjećale se loše, nakon intervencije spasilačke službe i Hitne pomoći Kantona Sarajevo, nakratko su zbrinute u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a potom su puštene na daljnji oporavak. Iz Olimpijskog bazena ističu da su nepoznate osobe o incidentu obavijestile Hitnu pomoć, policiju i medije te su tvrdile da je povrijeđeno desetine ljudi. - Svi tehnički i sigurnosni sistemi objekta su provjereni i funkcionalni, parametri kvalitete vode, uključujući nivo hlora, pH vrijednosti i ostale standardne pokazatelje, bili su u granicama zakonskih normi. Sredstva za čišćenje korištena tog dana bila su bezopasna, a ventilacioni sistem potpuno funkcionalan - navode iz ovog preduzeća.

Preliminarne analize uzoraka vode, hemijskih sredstava i mikrobioloških parametara pokazale su da bazen zadovoljava sve propisane standarde, ističu. Na osnovu naloga Tužilaštva KS, bazen je privremeno zatvoren oko 18:30 sati, a nadležna tijela, Zavod za javno zdravstvo KS, inspektorat, policija i sudski vještaci, izvršila su uviđaj. Bazen je ponovo otvoren u petak, 15. augusta, a detaljne analize svih kontrolnih parametara očekuju se u narednim danima. Iz JP Olimpijski bazen Otoka ističu da incident nije posljedica kvaliteta vode ili rada tehničkih sistema. - Ne isključujemo mogućnost da je riječ o supstanci spolja ili ciljanom medijskom izvrtanju činjenica. Ostajemo otvoreni za sve dodatne kontrole, uključujući specijalizirana vještačenja, ali prema zvaničnim rezultatima bazen je tehnički i higijenski siguran za sve korisnike - navode iz preduzeća. Problemi s vanjskim utjecajima i zaštita djece Preduzeće je posebno upozorilo na, kako ističu, kontinuirane napade određenih grupa koje, pod izgovorom rada s djecom s poteškoćama u razvoju, prema navodima preduzeća, krše kućni red i ostvaruju nezakonitu materijalnu korist.