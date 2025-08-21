Olimpijski bazen Otoka nakon incidenta: Parametri vode u normi, istraga u toku

Nakon što je 14. augusta u poslijepodnevnim satima prijavljeno da su korisnici Olimpijskog bazena Otoka otrovani, iz ovog javnog preduzeća pojašnjavaju da preliminarni nalazi nadležnih institucija ne ukazuju na kvarove u tehničkim sistemima, niti na narušenu higijensku ispravnost vode. Tri osobe koje su tog dana boravila na bazenu i osjećale se loše, nakon intervencije spasilačke službe i Hitne pomoći Kantona Sarajevo, nakratko su zbrinute u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a potom su puštene na daljnji oporavak.
Iz Olimpijskog bazena ističu da su nepoznate osobe o incidentu obavijestile Hitnu pomoć, policiju i medije te su tvrdile da je povrijeđeno desetine ljudi.
- Svi tehnički i sigurnosni sistemi objekta su provjereni i funkcionalni, parametri kvalitete vode, uključujući nivo hlora, pH vrijednosti i ostale standardne pokazatelje, bili su u granicama zakonskih normi. Sredstva za čišćenje korištena tog dana bila su bezopasna, a ventilacioni sistem potpuno funkcionalan - navode iz ovog preduzeća.
Preliminarne analize uzoraka vode, hemijskih sredstava i mikrobioloških parametara pokazale su da bazen zadovoljava sve propisane standarde, ističu. Na osnovu naloga Tužilaštva KS, bazen je privremeno zatvoren oko 18:30 sati, a nadležna tijela, Zavod za javno zdravstvo KS, inspektorat, policija i sudski vještaci, izvršila su uviđaj. Bazen je ponovo otvoren u petak, 15. augusta, a detaljne analize svih kontrolnih parametara očekuju se u narednim danima.
Iz JP Olimpijski bazen Otoka ističu da incident nije posljedica kvaliteta vode ili rada tehničkih sistema.
- Ne isključujemo mogućnost da je riječ o supstanci spolja ili ciljanom medijskom izvrtanju činjenica. Ostajemo otvoreni za sve dodatne kontrole, uključujući specijalizirana vještačenja, ali prema zvaničnim rezultatima bazen je tehnički i higijenski siguran za sve korisnike - navode iz preduzeća.
Problemi s vanjskim utjecajima i zaštita djece
Preduzeće je posebno upozorilo na, kako ističu, kontinuirane napade određenih grupa koje, pod izgovorom rada s djecom s poteškoćama u razvoju, prema navodima preduzeća, krše kućni red i ostvaruju nezakonitu materijalnu korist.
- Naš odnos prema djeci s poteškoćama nije nikada narušen. Broj učesnika programa je od aprila porastao za 20 posto, sada ih je 96. Ombudsman je potvrdio da prava djece nisu ugrožena - ističu iz preduzeća. Prema njihovim riječima, problem predstavljaju osobe koje, prema navodima s bazena, pod plaštom kvazialtruističkog rada ugrožavaju sigurnost djece i drugih korisnika bazena, te kontinuirano oštećuju budžet preduzeća.
Tehničko održavanje i sigurnost
JP "Olimpijski bazen Otoka" podsjeća da je tokom 2024. godine izvršen cjelokupan remont tehničkih sistema bazena, uključujući servis pumpi, filtera, sistema grijanja i doziranja hemikalija, bez obustave rada objekta. Redovna dezinfekcija provodi se kontinuirano automatskim doziranjem hlora, uz ručne kontrole svaka dva sata, dok se sedmično sprovode detaljna hemijska i mehanička čišćenja bazenskih površina, svlačionica i sanitarnih čvorova. Zavod za javno zdravstvo KS redovno uzima uzorke i prati hemijske, mikrobiološke i fizičke parametre vode.
- Svi parametri su u skladu sa sanitarnim propisima i tehničkim normama. Sigurnost korisnika nikada nije bila ugrožena - naglašavaju iz preduzeća.
Finansijsko poslovanje i održivost
Bazen je, prema riječima uprave, infrastrukturno složen i energetski zahtjevan objekat. Prvi dio godine bilježi negativan finansijski rezultat – u prvom polugodištu 2025. godine minus iznosi 251.071 KM. Međutim, do kraja godine projektuje se pozitivan rezultat od oko 15.000 KM, zbog planiranih prihoda i projekata drugog polugodišta.
Ukupni godišnji prihodi i rashodi preduzeća iznose oko 3,6 miliona KM, pri čemu 51 posto prihoda preduzeće ostvaruje samostalno. Prema studiji Ekonomskog instituta, maksimum koji ovakav objekat može sam pokriti je 40 posto.
Planovi modernizacije i energetske efikasnosti
U saradnji s Gradom Sarajevom i međunarodnim partnerima, u toku su projekti energetske efikasnosti i modernizacije - zamjena rasvjete LED sistemima, optimizacija grijanja i hlađenja, modernizacija upravljačkih sistema bazenske tehnike, te uvođenje automatizovanog praćenja kvaliteta vode u realnom vremenu. Ukupna vrijednost investicija koje finansira Grad Sarajevo iznosi milion KM.
Kadrovski izazovi i razvoj sporta
Iz Olimpijskog bazena otoka navode da kvalificirani treneri i spasioci predstavljaju izazov zbog stroge certifikacije i ograničenog broja stručnjaka u BiH. Ipak, kako tvrde, preduzeće aktivno radi na obuci i privlačenju kadrova, u saradnji s obrazovnim institucijama i sportskim savezima. Olimpijski bazen Otoka godišnje koristi više od 500.000 korisnika, a objekt kombinira plivački i rekreativni segment.
Poseban fokus je na Projektu sistemske škole plivanja, koji od 2009. godine omogućava učenicima četvrtih razreda sarajevskih osnovnih škola da nauče plivati. Program je masovan i javno finansiran, ali se suočava s problemima sistemskog finansiranja, kadrovskim kapacitetima i rastućim troškovima. Preduzeće naglašava važnost nastavka ovog projekta zbog njegovog društvenog, pedagoškog i sportskog značaja.