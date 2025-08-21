Stevandić ne želi preuzeti funkciju predsjednika RS: Evo šta je razlog

Predsjednik Narodne skupštine RS prema dosadašnjoj ustaljenoj praksi, u vanrednim okolnostima mogao bi privremeno preuzeti funkciju predsjednika RS, Nenad Stevandić to kategorično odbija.

Prema informacijama Srpskainfo, Nenad Stevandić je još ranije u užem krugu saradnika jasno stavio do znanja da ne želi da ulazi u situaciju koja bi dodatno produbila političku krizu u RS.

Kako tvrde izvori ovog portala iz vrha vlasti, Stevandić smatra da bi njegovo eventualno prihvatanje funkcije v.d. predsjednika RS bilo pogrešno tumačeno unutar koalicije, ali i šire javnosti, te da ne postoji dovoljno širok politički konsenzus za takav korak.

Dva slučaja

Podsjećamo, do sada su u historiji RS dva predsjednika Narodne skupštine privremeno obavljala funkciju predsjednika RS.

Predsjednik Narodne skupštine RS prvi put je bio istovremeno i v.d. predsjednika RS u periodu od septembra 1999. do januara 2000. godine.

To je bio tadašnji predsjednik parlamenta Petar Đokić koji je privremeno uskočio umjesto Nikole Poplašena, predsjednika RS koga je smijenio visoki predstavnik.

Drugi put takva situacija desila se u oktobru 2007. kada je tadašnji predsjednik NSRS Igor Radojičić preuzeo funkciju predsjednika RS nakon smrti predsjednika RS Milana Jelića.

U oba slučaja predsjednici NSRS preuzeli su dužnost predsjednika RS do izbora novog predsjednika ovog bh. entiteta.

Privremeno preuzimanje funkcije

Upravo vođeni ovakvom praksom, mnogi ovih dana pozivaju predsjednika NSRS Nenada Stevandića da privremeno preuzme dužnost predsjednika RS, nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo odluku CIK BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

Zvanično, Dodik se i dalje ponaša kao da je predsjednik jer Ustav RS poznaje samo dva načina prestanka njegovog mandata – ostavka ili opoziv na izborima.

Ali, nezvanične informacije govore da se u redovima vladajućih sve više razgovara i o planu B.

Jedan od njih je da Dodik dužnost privremeno prebaci na hrvatskog potpredsjednika RS Davora Pranjića, ali je pravno upitan takav potez jer se mandat potpredsjednika veže za mandat predsjednika RS.

Druga opcija je privremeno Stevandićevo “ustoličenje” u Dodikovu fotelju do prijevremenih izbora i izbora novog predsjednika RS, jer je realnost ipak drugačija od Dodikovih izjava da je on i dalje predsjednik.

Međutim, izvori Srpske.info tvrde da Stevandić ne želi da bude predsjednik RS, ni privremeno.

- Stevandić je na vrijeme svima dao do znanja da to neće prihvatiti. On smatra da situacija nije ista kao u prethodna dva slučaja, niti je u ovom slučaju siguran u jedinstvo koalicije, kao ni u jedinstvo unutar SNSD – tvrdi njihov sagovornik iz vrha vlasti.

Nenad Stevandić nije odgovarao na telefonske pozive ovog portala.

Odluka CIK-a BiH

Podsjećamo, Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH potvrdilo je 1. avgusta prvostepenu presudu Miloradu Dodiku kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Nakon što je od Suda BiH dobila zvaničnu presudu, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o prestanku mandata Dodiku na mjestu predsjednika RS. Ovu odluku potvrdilo je i Apelaciono odjeljenje Suda BiH.

Dodikova odbrana je u međuvremenu zatražila od Ustavnog suda BiH odlaganje presude, dok je Sud BiH prihvatio Dodikov zahtjev za otkupom zatvorske kazne od godinu na koju je pravosnažno osuđen.