Video / Jaka kiša pogodila Sarajevo, ipak nije uspjela pokvariti raspoloženje posjetiocima SFF-a

Ipak, nije uspjela pokvariti raspoloženje ni gostima ni posjetiocima.

Sedma noć 31. izdanja Sarajevo Film Festivala donijela je nešto drugačiji ambijent – jaka kiša pala je u večernjim satima u glavnom gradu BiH.

Projekcije na Sarajevo Film Festivalu večeras se premještaju iz otvorenih u zatvorena kina zbog vremenskih uslova, saopćili su organizatori. Termini projekcija ostaju isti.

Iz Ljetnog kina Coca-Cola, projekcija se premješta u KSC Skenderija, iz UNIQA Ljetnog kina Stari Grad u Bosanski kulturni centar, UniCredit Summer Screena u Pozorište mladih, iz Telecom Ljetnog kina Centar u Amfiteatar Unitic.

Projekcija iz Ljetnog kina "Safet Zajko" premješta se u Kino Novi Grad, iz Ljetnog piknik kina Ilidža u MMC – Kino Ilidža te iz Bingo Ljetneg kina u BKC Tuzla (Mije Keroševića Guje 3, Tuzla).

Festival ulazi u završnicu, ali pozitivna energija i entuzijazam ne jenjavaju, uprkos kapima kiše.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.