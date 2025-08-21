Stanivuković odgovorio Dodiku na prozivke: RS je svetinja da bi bila igračka u rukama jednog švercera

Nakon što je lider SNSD-a Milorad Dodik žestoko kritikovao lidera PDP-a Draška Stanivukovića i nazvao ga "poltronom", ubrzo je uslijedila reakcija predsjednika PDP-a.
Stanivuković se osvrnuo na navode Dodika i poručio da RS ne smije biti igračka.
- Republika Srpska je svetinja da bi bila igračka u rukama jednog švercera – naveo je Stanivuković.
Podsjetimo, Dodik se osvrnuo na izjavu Stanivukovića o referendumu u RS-u te je naveo kako neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži.
- Dokle ćeš, Stanivukoviću, biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku? Tvoje neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži koje plasiraš. Pričaš o događajima i procesima o kojima ništa ne znaš i koje ne razumiješ. Ili pitaj nekoga ko zna, ili prestani lagati. To što kao svaki instruisani političar reprodukuješ tuđe stavove i mišljenja blateći RS, a vodeći računa da se Sarajevo ne uvrijedi, sramotno je i nečasno – poručio je Dodik.