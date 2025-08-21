Stanivuković odgovorio Dodiku na prozivke: RS je svetinja da bi bila igračka u rukama jednog švercera

Nakon što je lider SNSD-a Milorad Dodik žestoko kritikovao lidera PDP-a Draška Stanivukovića i nazvao ga "poltronom", ubrzo je uslijedila reakcija predsjednika PDP-a.

Stanivuković se osvrnuo na navode Dodika i poručio da RS ne smije biti igračka.

- Republika Srpska je svetinja da bi bila igračka u rukama jednog švercera – naveo je Stanivuković.