Rejhan Demirdžić: 37. godišnjica smrti velikana bh. glumišta

Na današnji dan 1988. godine, u Sarajevu je preminuo Rejhan Demirdžić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Čuveni Uzeir iz dvojca “Momo i Uzeir”, u kojem je Momu glumio Rudi Alvađ, svojim komičnim skečevima uveseljavao je bh. i regionalnu publiku, a po njima dvojici se i danas UNITIC-ovi neboderi u sarajevskom naselju Marindvor neformalno nazivaju Momo i Uzeir. Demirdžić je ostvario brojne uloge u teatru, na filmu, televiziji i radiju, a u jednoj od kultnih bh. TV serija “Karađoz”, snimanoj na arhaičnom bosanskom jeziku, odigrao je glavnu ulogu Husametin-bega. Rejhan je rođen 2. januara 1927. u Sarajevu. Prvi nastup imao je u Narodnom pozorištu Sarajevo 1943. godine. Glumio je i u pozorištima u Šapcu, Titovom Užicu i Nišu u periodu od 1945. do 1955., kada se definitivno vratio u Sarajevo. Demirdžić je bio veliki majstor glumačkog zanata, uspješno je glumio i mangupa i nacističkog oficira i bega i gradskog gospodina. Odigrao je zapažene uloge u filmovima: “Vratiću se”, “Popodne”, “Glineni golub”, “Diverzanti”, “Derviš i smrt”, “Sarajevski atentat”, “Simha”, “Husinska buna”, “Miris dunja”, “Pismo – glava”, “Inat”, te serijama: “Karađoz”, “Porobdžije”, “Tale”, “Kože”...

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Rođen francuski kompozitor Debisi, utemeljitelj moderne muzike 1862. - Rođen francuski kompozitor Ašil Klod Debisi (Achille-Claude Debussy), tvorac muzičkog impresionizma i utemeljitelj moderne muzike. Inspirisan simbolizmom u poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzički jezik i stil. Djela: klavirska "Arabeske", "Bergamska svita", "Dječiji kutak", "Estampe", "Slike", "Prelidi", orkestarska "Popodne jednog fauna", "Nokturno", "More", vokalna "Pet Bodlerovih pjesama", "Zaboravljene arijete", "Galantne svečanosti", opera "Peleas i Melisanda", kamerna muzika. 1864. - Potpisana Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika u ratu, što je prethodilo osnivanju Crvenog krsta. 1891. - Umro češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom utjecaju. Djela: zbirke pripovijedaka "Malostranske pripovijetke", "Arabeska", "Željeznički radnici", zbirke pjesama "Prosti motivi", "Kosmičke pjesme", "Balade i romanse", "Pjesme na Veliki petak", eseji "Češko društvo", "Literatura, pozorište, likovna umjetnost i muzika", "Štetni pravci", "Moderni čovjek i umjetnost". 1935. - Rođena Edna Eni Pru (Annie Proulx), američka književnica. Dobitnica je više nagrada, između ostalih, Pulitzera 1994. godine za "Sjene iz dubine", Faulknerove (za "Razglednice") i O'Henryjeve nagrade (dvaput, za "Planinu Brokeback" i The mud below). "Sjene iz dubine" ekranizirao je reditelj Lesi Halstrom (Lasse Hallstrom) 2001. godine, u filmu glavnu ulogu igra Kevin Spejsi (Spacey). 1942. - Umro ruski baletski igrač, koreograf i pedagog Mihail Mihajlovič Fokin, reformator klasičnog stila igre. Kao koreograf nastojao je da spoji igru, muziku i slikarstvo. Mnoge njegove koreografije izvode se i sada: "Polovecke igre", "Šopenijana", "Silfide", "Žar-ptica", "Petruška", "Frančeska da Rimini", "Šeherezada", "San o ruži", "Smrt labuda". 1958. - Preminuo francuski pisac Rože Marten di Gar (Roger Martin du Gard), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1937. Vjerno je naslikao francusko građansko društvo na početku 20. stoljeća. Djela: romani "Žan Boroa", "Porodica Tibo", komedija "Testament čiča-Lelea", crtice iz seljačkog života "Stara Francuska".

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