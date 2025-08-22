U drugom dijelu dana se očekuje stabilizacija vremenskih prilika

U BiH danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Postepen prestanak padavina očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo prije podne.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Povremeno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.