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FHMZ

U drugom dijelu dana se očekuje stabilizacija vremenskih prilika

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera

U Sarajevu pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

22.8.2025

U BiH danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. 

Postepen prestanak padavina očekuje se u poslijepodnevnim satima. 

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo prije podne. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Povremeno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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