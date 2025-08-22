Dodik: Ako Šmit povuče svoje odluke, spremni smo povući neke usvojene zakone

Nisam protiv Dejtona, protiv sam onoga u šta se Dejton pretvorio, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

- Ne pokušavamo da zaštitimo samo Srbe, već sve ljude u BiH. Ali niko ne može očekivati da Republika Srpska treba ili će biti ponižena - naveo je Dodik na Platformi X.

Kazao je da se mora stvoriti politička zajednica koja uspjeti, jer je to, kako novodi, jedini način da se ostvari naša budućnost.

- Ukoliko se povuku nelegalne odluke koje je nametnuo nelegalni Šmit, koje su prouzrokovale ovu ustavnu i političku krizu, predložit ću svojim političkim partnerima da povuku neke od zakona koje smo usvojili, kako bismo pomogli u stabilizaciji situacije i radili na postizanju političkog ambijenta koji bi funkcionisao za sve njene građane - poručio je smijenjeni predsjednik RS Dodik.

Zaključio je s riječima da "nisu protiv Dejtona" i da "ostaju posvećeni miru i prosperitetu za sve narode".