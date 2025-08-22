Gužve na izlazu iz BiH od ranih jutarnjih sati

U Bosni i Hercegovini se jutros saobraća po vlažnom kolovozu, uz dobru prohodnost većine putnih pravaca. Kiša je tokom noći prestala, ali i dalje upozoravamo vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Ovako vrijeme pogoduje učestalim odronima kamenja na kolovoz, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Posljednji je radni dan u ovoj sedmici i sigurno je da će mnogi iskoristiti vikend za putovanje. Provjerite stanje na cestama, ali i situaciju na graničnim prelazima i na taj način izbjegnite dodatna zadržavanja. Posebno frekventan saobraćaj očekujemo na magistralnom putu Bradina-Mostar, upozoravaju iz BIHAMK-a.

U noćnim satima završeni su planirani radovi u tunelu Ivan, na dionici autoputa A-1 Bradina-Tarčin, tako da se saobraća nesmetano. Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje-Ključ. Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Bosanska Gradiška duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).