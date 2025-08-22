Stanivuković rekao da neće uklanjati mural ratnom zločincu Mladiću, pa se time pohvalio i na društvenim mrežama

Mural Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina, oslikan u centru Banje Luke, uznemirava povratnike koji zbog straha od prijetnji i pritisaka ne smiju prijaviti slične incidente.

- Postavljanje murala na zgradi Grada Banja Luka samo je jedan u nizu poteza koji ukazuju na zabrinjavajuću praksu aktuelne vlasti u RS i potencijalno najavljuju pokušaj oživljavanja scenarija iz devedesetih godina - naveli su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida, pozivajući visokog predstavnika da iskoristi nadležnosti koje ima.