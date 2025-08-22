Stanivuković rekao da neće uklanjati mural ratnom zločincu Mladiću, pa se time pohvalio i na društvenim mrežama

Mural Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina, oslikan u centru Banje Luke, uznemirava povratnike koji zbog straha od prijetnji i pritisaka ne smiju prijaviti slične incidente.
- Postavljanje murala na zgradi Grada Banja Luka samo je jedan u nizu poteza koji ukazuju na zabrinjavajuću praksu aktuelne vlasti u RS i potencijalno najavljuju pokušaj oživljavanja scenarija iz devedesetih godina - naveli su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida, pozivajući visokog predstavnika da iskoristi nadležnosti koje ima.
Iz OHR-a navode da osuđuju veličanje.
- Veličanje ratnih zločinaca je za svaku osudu, a nadležne domaće institucije imaju obavezu djelovati u takvim slučajevima - naveli su iz Ureda visokog predstavnika, koji je nametnuo izmjene Krivičnog zakona kojim su veličanje i glorifikacija ratnih zločina kažnjivi.
Sve do jučer iz službi Grada Banja Luka nije bilo zvaničnog oglašavanja o ovoj temi. No, nakon sjednice Predsjedništva PDP-a o ovoj temi upitan je gradonačelnik Draško Stanivuković.
-Nećemo uklanjati. Dalje - kratko je odgovorio Stanivuković, a onda se time "pohvalio" i na društvenim mrežama.