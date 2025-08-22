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NEVJEROVATNE IZJAVE

Mazalica tvrdi da neće priznati odluke Suda BiH i CIK-a: "Dodik će ostati predsjednik"

Dodik je već ostao bez mandata, pa samim time bilo kakva rasprava o tome u Narodnoj skupštini RS je pravno irelevantna

Mazalica: Dodik će ostati predsjednik. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

22.8.2025

Šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica kazao je da današnja sjednica Narodne skupštine RS je veoma značajna "zbog trenutne situacije u RS i BiH i neophodna zbog političke odgovornosti i etike"

Mazalica je naglasio da se desio "niz negativnih i kumulativnih odluka Suda BiH i CIK-a na koje se moralo reagirati".

- Budući da smo zakonima koje smo usvojili u Narodnoj skupštini "poslali" predsjednika RS Dodika na optuženičku klupu, logično bi bilo da NSRS zasjeda i da donese odluke odluke i zaključke koje smo pripremili i koji su jedini mogući u ovoj situaciji - rekao je Mazalica gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Dodao je da se zaključcima ne priznaje visoki predstavnik Kristijan Šmit, odluke Suda BiH i CIK-a jer one, kako kaže, predstavljaju "narušavanje ustavno-pravnog poretka".

- Jasno je da ćemo ih usvojiti i da će predsjednik RS i dalje biti predsjednik i da će i dalje obavljati svoju funkciju. Neće biti prijevremenih izbora. Ostavka ili opoziv je jedini način kako se može oduzeti mandat predsjedniku RS - poručio je Mazalica.

On je naveo i da bi svi oni koji budu sarađivali sa CIK-om "morali biti krivično odgovorni". Mazalica dodaje da opozicija vidi svoju šansu da na prijevremenim izborima mogu pobijediti Milorada Dodika.

- Iz nekih njihovih ranijih odluka vidimo da se već spremaju za prijevremene izbore, smatrajući da je era Milorda Dodika završena. Oni danas u Skupštini neće podržati odluke jer misle da će na ovakav način doći do svog predsjednika RS - zaključio je Mazalica.

Inače, Dodik je već ostao bez mandata, pa samim time bilo kakva rasprava o tome u Narodnoj skupštini RS je pravno irelevantna.

# NSRS
# SRĐAN MAZALICA
# MILORAD DODIK
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